Philadelphia celebra i suoi 50 anni in Italia e omaggia Catania con un "ritratto di famiglia della città"

Per i suoi 50 anni in Italia, Philadelphia, brand del gruppo Mondel?z International, rende protagoniste le famiglie che da mezzo secolo accompagnano i loro momenti speciali con il gusto unico di Philadelphia con diverse iniziative. In occasione di questo speciale anniversario, il brand ha deciso di omaggiare la città di Catania e le sue famiglie con un’opera di valorizzazione urbana. La città etnea è stata scelta insieme a Roma e Milano in rappresentanza di tutte le città italiane.

Philadelphia, in collaborazione con l’artista siciliano Giulio Rosk, ha realizzato un murales sul lungomare di Catania (Viale Ruggero di Lauria 4), una vera e propria timeline della storia della città con i ricordi tipici di tutte le famiglie del posto: le vacanze al mare degli anni ‘70, lo stile degli anni ‘80 e ‘90 , le grandi annate del Catania in serie A, il panorama dell’Etna e la fontana dell’Elefante in Piazza del Duomo.

“Philadelphia è una presenza famigliare sulle tavole e nelle vite degli italiani, un love brand che piace ai più grandi e ai piccini.” - ha dichiarato Francesco Surrenti, Senior Brand Manager di Philadelphia – “Dentro ai panini delle gite al mare coi cugini, nelle cheesecake che abbiamo assaggiato per la prima volta all’estero, nelle cene improvvisate con i coinquilini all’Università, Philadelphia c’era e c’è ancora, ormai da 50 anni. A Catania abbiamo voluto valorizzare uno spazio e donare alla città un murales che rappresentasse il luogo, le sue famiglie e i suoi simboli iconici.”

Tra le altre iniziative, basate sui valori del brand di famiglia, inclusione e positività, organizzate per celebrare questo importante anniversario, Philadelphia ha deciso di dedicare ai consumatori il concorso MOMENTI DI FAMIGLIA che celebra il valore della famiglia attraverso il linguaggio dell’arte. Dal 24 giugno al 10 settembre, i consumatori che acquistano due confezioni di Philadelphia possono vincere la possibilità di trasformare i loro ricordi di famiglia in un ritratto d’artista. I 100 vincitori del concorso dovranno caricare le foto di un momento di famiglia a loro caro per ricevere, in formato digitale e stampato su carta, il ritratto eseguito da una delle tre illustratrici selezionate dal brand - Cecilia Castelli, Federica Fabbian e Marianna Tomaselli.

Inoltre, l’anniversario dei 50 anni di Philadelphia in Italia è stato declinato anche sui canali digitali del brand con un viaggio tra le decadi, dagli anni ‘70 a oggi, attraverso scatti e video e una serie di ricette «vintage» rivisitate in chiave moderna grazie all’utilizzo di Philadelphia. Oltre che sui social e sul sito, le ricette saranno raccolte in un ricettario che verrà regalato ai consumatori nei punti vendita.

Positività, inclusione e famiglia saranno protagonisti anche della seconda parte dell’anno quando il claim di famiglia in famiglia assumerà una valenza sociale grazie alla partnership tra Philadelphia e Save The Children, tramite la quale il brand contribuirà a sostenere le iniziative di Save the Children a supporto dei bambini e delle famiglie in difficoltà in Italia.