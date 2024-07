'Pizza Bit Competition' al Lido Le Palme

Tutto pronto per la fase delle semifinali in spiaggia della terza edizione di Pizza Bit Competition, la gara per i pizzaioli professionisti ideata da Molino Dallagiovanna in collaborazione col Gambero Rosso, primo gruppo editoriale multimediale in Italia nel settore Wine Travel Food.

A contendersi l’ambìto titolo di “Dallagiovanna Pizza Ambassador 2025”, volto ufficiale del Molino per il settore pizza in Italia e nel mondo, saranno i 27 pizzaioli selezionati attraverso le nove gare regionali effettuate da nord a sud da gennaio a maggio.

I migliori 3 concorrenti di ogni semifinale si qualificheranno per la finalissima in programma sabato 7 settembre presso il Molino Dallagiovanna a Gragnano Trebbiense (PC) nel corso della 2^ edizione della Festa dei Granai.

Si inizia martedì 9 luglio in Sicilia al Lido Le Palme di Catania che ospiterà la sfida tra i 9 semifinalisti provenienti dalle 3 selezioni regionali del Sud Italia. Martedì 16 luglio ci si sposterà nelle Marche allo Chalet La Bussola di Civitanova Marche (MC) dove gareggeranno i 9 semifinalisti del Centro Italia. Ultimo appuntamento martedì 23 luglio in Emilia-Romagna al Fantini Club di Cervia (RA) per la gara tra i 9 concorrenti del Nord Italia.

Anche nelle semifinali il confronto avverrà sulla realizzazione della Pizza Classica al Piatto. La giuria tecnica composta da esperti del settore, blogger e giornalisti, tra cui rappresentanti del Gambero Rosso, nel valutare i concorrenti assegnerà un punteggio anche alle loro doti comunicative.

In occasione delle tre semifinali alla giuria tecnica si aggiungerà anche una giuria popolare. Le semifinali e la finale, anche in questa edizione, saranno presentate dalla collaudata coppia di chef e noti conduttori televisivi Andrea Mainardi e Daniele Persegani.

Con l’inizio delle semifinali si registrerà l’ingresso tra i partner di Pizza Bit Competition dello sponsor tecnico Moretti Forni, azienda leader per le tecnologie di cottura dei prodotti lievitati, e di RDS 100% Grandi Successi, Official Radio dell’evento, che con il proprio DJ set targato 100% Grandi Successi regalerà momenti di musica e intrattenimento sia in occasione delle semifinali in spiaggia sia durante la finalissima al Molino.

Ecco l’elenco completo dei semifinalisti nell’ordine in cui gareggeranno:

Sud: 9 luglio Lido Le Palme – Catania

Rodolfo Caldarazzo della pizzeria "Vizio” di Melpignano (LE)

Ivan Correnti de “Il Principà pizzeria" di Enna

Antonio Torchiaro della pizzeria “Napulé Garofalo” di Corigliano Calabro (CS)

Ruggiero Francavilla della pizzeria “Panificio Francavilla” di Barletta (BT)

Gianfilippo Castaldo della pizzeria "Castaldo Pane&Pizza” di Palermo

Salvatore Lofaro della pizzeria “Forno Due” di Campo Calabro (RC)

Orlando Peroncini della pizzeria “Nirvana” di Taranto

Rosario Agostino della “Panetteria euro2000” di Gioiosa Marea (ME)

Francesco Perrini della pizzeria ristorante “Il Patriarca” di Bitonto (BA)

Centro: 16 luglio Chalet La Bussola – Civitanova Marche (MC)

Domenico Fiumara del ristorante “Sogni d’estate” di Imperia

Aldo Brancato di “Retourner Pizzeria” di Floridia (SR)

Domenico Lubrano di “Dom Pizzeria” di Roma

Pierluigi Della Quercia della pizzeria “Al Vecchio Frantoio” di Atri (TE)

Andrea Gallizzi della pizzeria “Pizzateca” di Roma

Francesco Ragno di “Crunch Pizzeria” di Giulianova (TE)

Alessandro Di Gennaro della pizzeria “Massimiliano&Giselda” di Tortoreto Lido (TE)

Pierpaolo Mazzaferro della pizzeria “Farina Lab Pizza e Cucina” di Marina Palmense (FM)

Renato Teano del “The Small – San Colombano” di Lucca

Nord: 23 luglio Fantini Club – Cervia (RA)

Michela Carbone della pizzeria “Napoli” di Alpignano (TO)

Massimiliano Stella della pizzeria “Pizz’Aria” di San Giuseppe (VI)

Francesco Bellocchio della pizzeria “Zero 11” di Settimo Torinese (TO)

Gennaro Capparelli della pizzeria “52 Gradi” di Conegliano (TV)

Massimo Cirulli della pizzeria “Max Pizza Drive” di Torino

Andrea Esposito della pizzeria “Vecchio Forno” di Pettenasco (NO)

Riccardo Tamburrano dell’ “Hotel Ristorante Pizzeria da Luciano” di Zoppola (PN)

Gianluca Abbate de “Lo Sgarro Pizzeria” di Fontanafredda (PN)

Elisabetta Bugli dell’ “Old England Pub” di Padova

FINALE

7 settembre presso la sede di Molino Dallagiovanna a Gragnano Trebbiense (PC).