Istituto Duca degli Abruzzi - I ragazzi del Politecnico 'vanno a mare'

Giornata particolare quella trascorsa per le classi III° del nuovo professionale 'Duca degli Abruzzi' per la pesca e le produzioni ittiche del Politecnico del Mare che hanno potuto provare l'esperienza di imbarcarsi sulla motopesca-turismo 'Lachea' di Giuseppe Valastro di Acitrezza.

Hanno così potuto osservare le attività di piccola pesca, acquisendo e approfondendo le loro competenze sia in riferimento alla tutela del territorio sia quelle del loro indirizzo di studio. Accompagnati dal Prof. Motta e dal Prof. Costarelli, nel rispetto di tutte le restrizioni Covid-19 ed in tutta sicurezza, hanno inoltre osservato le operazioni di recupero reti e pesca al totano.

Il tutto è stato possibile grazie all'accordo che la preside Brigida Morsellino ha siglato con le imprese locali, le associazioni no profit, gli enti locali e le associazioni di tutela dei diritti (tra queste la FLAI CGIL).

“Siamo orgogliosi del lavoro dei nostri ragazzi e da loro ci aspettiamo sempre il massimo - afferma la dirigente del “Politecnico del Mare” Brigida Morsellino - in contesti come questo si può capire le reali risorse che la nostra terra ha a disposizione e come possono essere usate al meglio per il bene della collettività”.