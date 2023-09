La catanese Manuela A.De Quarto finalista al 'Premio internazionale di letteratura Città di Como'

Tra oltre 2700 opere giunte in redazione la scrittrice catanese Manuela A.De Quarto (Come treni alla stazione, Land Editore, 2021) si qualifica finalista nella sezione opera prima al Premio internazionale di letteratura Città di Como, prestigiosa manifestazione letteraria che si svolge ogni anno ad ottobre nella famosa città.

Come treni alla stazione è un libro che parla della Sicilia più autentica e ancestrale, di cui Manuela A. De Quarto si fa portavoce al tempo stesso critica e affezionata, in quanto terra della sua infanzia ma anche luogo che ha svolto da incubatore alla sua passione per la scrittura.

Pubblicato dalla casa editrice torinese Land, il libro è già stato finalista e vincitore ex aequo al premio letterario e giornalistico Nadia Toffa, e ha partecipato al Premio Campiello, mentre adesso è pronto ad arrivare a Como per gareggiare insieme ad altri ventinove autori esordienti che negli anni si sono distinti per qualità di scrittura e grazie all’unicità delle loro voci autoriali.

Come treni alla stazione è ambientato in un paesino del catanese e vede come protagonista la piccola Titina, scelta per impersonare la Vergine Maria in una antica processione locale.

Attraverso i suoi occhi il lettore entra in un tempo sospeso, fatto di segreti familiari e passati torbidi, osservati dalla protagonista nella caratteristica maniera di una bambina costretta a crescere troppo in fretta. Un libro a metà tra l'incubo e il sogno, tra l’epica delle favole antiche e la crudeltà dei romanzi criminali.