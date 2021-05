Premio Ercole Olivario - La Sicilia in finale con dieci oli extravergini di oliva

Sono nove le aziende della Sicilia, con dieci oli extravergine di oliva, ad aver superato le selezioni regionali ed a concorrere al premio nazionale Ercole Olivario 2021:

- la Agrestis Societa' Cooperativa Agricola di Buccheri (SR) con l’Olio E.V.O. biologico Agrestis Nettaribleo Dop Monti Iblei monocultivar Tonda Iblea;

- l’Azienda Agricola Biologica Titone di Trapani (TP) con l’Olio E.V.O. biologico Titone – Dop Valli Trapanesi, biologico, le cui cultivar sono: nocellara del Belice e cerasuola;

- l’Azienda Rollo di Ragusa (RG) con l’Olio E.V.O. Letizia - Dop Monti Iblei monocultivar tonda iblea;

- l’Azienda Fisicaro Sebastiana - Frantoio Galioto di Ferla (SR) con l’Olio E.V.O. Frantoio Galioto Dop Monti Iblei monocultivar moresca;

- la Soc. Agr. Vernera di Spano' & c. di Buccheri (SR) con l’Olio E.V.O. biologico Le Case di Lavinia monocultivar monocultivar tonda ibea.

- i Frantoi Cutrera di Chiaramonte Gulfi (RG) con due etichette: l’Olio E.V.O. Primo Dop Monti Iblei Gulfi monocultivar tonda iblea e il monocultivar Nocellara;

- l’Azienda Manfredi Barbera & Figli di Custonaci (TP) con l’Olio E.V.O. Selezione Speciale monocultivar Biancolilla;

- l’Agrosi Società Agricola di E. Novello s.a.s. – Albacara di Ragusa (RG) con l’Olio E.V.O. biologico Nonno Giovanni monocultivar

- la Società Agricola Sistemi Agro Biologici a di Caltagirone (CT) con l’Olio e.v.o. Bocca d'Oro un blend da olive di Nocellara del Belice, Biancolilla e Tonda Iblea.

I migliori oli extravergini d’Italia, vincitori della 29esima edizione dell’Ercole Olivario saranno proclamati sabato 22 maggio alle ore 10.30, in diretta streaming, nei canali social del Premio Nazionale Ercole Olivario.

In questa XXIX edizione del Premio Nazionale Ercole Olivario, oltre al riconoscimento ai primi classificati di ciascuna delle due categorie in gara (DOP/IGP ed EXTRA VERGINE) per le tipologie fruttato leggero, fruttato medio e fruttato intenso; saranno assegnati anche altri premi: la Menzione Speciale “Olio Biologico”, al prodotto certificato a norma di legge, che otterrà il punteggio più alto tra gli oli biologici finalisti; la Menzione “Olio Monocultivar”, assegnata all’olio monocultivar che ha ottenuto il punteggio più alto; il Premio Speciale Amphora Olearia, all’olio finalista che si distingue per il design ed i materiali impiegati per la confezione la Menzione di Merito Giovane Imprenditore, assegnata ai migliori titolari under 40 degli oli ammessi in finale; la Menzione di Merito Impresa Donna assegnate alle migliori imprese femminili; la Menzione di Merito Impresa Digital Communication assegnata alla realtà aziendale che si è contraddistinta per lo sviluppo della cultura digitale; il Premio Leikithos, dedicato alla memoria di Giorgio Phellas che grazie al suo impegno ha contribuito alla promozione e valorizzazione del premio sin dalla sua prima edizione. Il premio viene annualmente assegnato ad una personalità in prima linea nella diffusione della conoscenza dell’olio di qualità italiano all’estero e che per il 2021 è stato stabilito in collaborazione con l’Istituto per il Commercio Estero.

Il Premio Ercole Olivario è organizzato dall’Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in collaborazione con la Camera di Commercio dell’Umbria e il sostegno del Sistema Camerale Nazionale, delle associazioni dei produttori olivicoli, degli enti e delle istituzioni impegnate nella valorizzazione dell’olio extravergine di oliva italiano di qualità.