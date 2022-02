Presentazione del progetto "Lo sport una meravigliosa palestra di valori"

Lo sport come strumento di inclusione e integrazione sociale. È l’obiettivo del progetto “Lo sport una meravigliosa palestra di valori” che sarà presentato mercoledì 9 febbraio, alle 10,30, nella sala conferenze dell’Ipsseoa “Karol Wojtyla” - Alberghiero di Catania.

A realizzarlo nell’anno scolastico 2021-2022 una partnership costituita dai Centri Sportivi Aziendali Industriali (Csain), dall’Università di Catania e dall’istituto scolastico Ipsseoa. Il progetto mira alla realizzazione di iniziative finalizzate a favorire l’ampliamento dell’offerta formativa attraverso la promozione dell’attività motoria e sportiva, la sensibilizzazione e la promozione dello sport come valore culturale per incoraggiare opportunità di inclusione sociale per i giovani e per i frequentanti i corsi serali e i corsi del Centro provinciale istruzione adulti.

Strutturato in azioni che saranno organizzate in modo sequenziale e integrato per raggiungere gli obiettivi specifici, il progetto mira ad analizzare le modalità di offrire e gestire le attività, migliorare le competenze professionali dei facilitatori volontari e del corpo docente per realizzare le azioni in sicurezza, ma anche programmare, organizzare e gestire attività sportive tramite eventi sportivi con una partecipazione attiva dei ragazzi coinvolti dalle azioni del progetto.

Ben tre gli step formativi previsti con l’adozione delle “Pause attive” e dei percorsi “Pedibus” e “Bicibus” per migliorare il benessere psicofisico, ridurre i rischi legati alla sedentarietà e incentivare sani stili di vita attraverso l’attività motoria.