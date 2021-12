Dusty dona il primo 'orto urbano' a Catania

Venerdì 10 dicembre, ore 15.00, Largo XVII Agosto - Una barca da pesca trasformata in una grande fioriera, cassoni angolari per coltivare in città piante e ortaggi biologici, "orto-panche" per socializzare, e spazi dedicati ai giochi per bimbi e all'attività fisica: ecco alcuni dettagli dell'orto urbano che Dusty donerà alla città di Catania, e in particolare ai residenti dello storico quartiere della Civita.

Il progetto è stato realizzato da cinque studenti del Liceo Classico "Mario Cutelli" nell'ambito di un contest scolastico e rientra tra le azioni ufficiali dell'edizione 2021 della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, dedicata al tema delle "comunità circolari".

Saranno presenti all'evento, insieme all'amministratore di Dusty Rossella Pezzino de Geronimo: il sindaco di Catania Salvo Pogliese; gli assessori Barbara Mirabella (Pubblica Istruzione) e Andrea Barresi (Ambiente); il dirigente scolastico del Liceo Cutelli Elisa Colella, insieme alla docente referente Francesca Ferreri e agli alunni autori del progetto Giorgia Certo, Azzurra Mortillaro, Jasmine Romeo, Vincenzo Sansone Grimaldi di Nixima e Federica Spampinato; il capo di Gabinetto del Comune Giuseppe Ferraro; il comandante della Polizia Municipale Stefano Sorbino; il presidente del Consiglio comunale Giuseppe Castiglione; il presidente del primo Municipio Paolo Fasanaro.

Inoltre, a seguito dell'approfondimento sulle tematiche della responsabilità sociale d'impresa nato da un confronto tra Dusty e il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Catania - che ha sede proprio alla Civita - saranno presenti: il direttore del Dipartimento Pinella Di Gregorio, il presidente e i docenti del corso di laurea magistrale "Internazionalizzazione delle Relazioni Commerciali", rispettivamente, Biagio Andò, Daniela Fisichella e Vincenzo Asero, accompagnati dagli studenti.