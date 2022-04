Presentazione treno Blues a Catania

Venerdì 29 aprile 2022, alle ore 11.00, a Catania, a piazza Università, per la presentazione del nuovo treno ibrido Blues di Trenitalia (Gruppo FS Italiane). Interverranno Sabrina De Filippis, Direttore Business Regionale Trenitalia, Marco Falcone, Assessore alle Infrastrutture e Mobilità Regione Siciliana, Roberto Bonaccorsi, Vice Sindaco di Catania.

Ibrido di Trenitalia (Gruppo FS Italiane) a doppia alimentazione, elettrica e diesel. Una tecnologia ibrida di nuova generazione che si traduce in migliori prestazioni, in una riduzione del consumo di carburante e in una riduzione in termini di emissioni di CO2 rispetto agli attuali convogli diesel.

Progettato e costruito attorno alle esigenze dei passeggeri, con un’impronta sostenibile, dalla scelta dei materiali a elevato livello di riciclabilità (95%) alle ampie superfici vetrate, con finestrini di lunghezza maggiorata, il treno è, inoltre, dotato di un sistema di climatizzazione, con ottimizzazione dei consumi in base all’effettivo numero di passeggeri trasportati.

Il “Blues” è un treno che guarda al futuro e che arriva in Sicilia, prima Regione ad ospitare questi nuovi mezzi. Sala giochi per bambini, ricarica per monopattini, schermi in alta risoluzione, massimo rispetto ambientale, trecento posti a sedere e tanti altri confort.