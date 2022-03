Presentazione del volume “La Bellezza Ritrovata”

Dopo il fortunato progetto espositivo itinerante che ha viaggiato dal 2017 al 2019 toccando le principali città italiane, “La Bellezza Ritrovata” (www.labellezzaritrovata.it) diventa un prezioso volume fotografico che verrà presentato sabato 19 marzo 2022 alle ore 17 presso l’Auditorium Marchesi del Palazzo della Cultura con il patrocinio del Comune di Catania.

Le fotografie scattate da Charley Fazio, fotografo professionista e presidente di Joy for Children APS, nei territori di confine tra Turchia e Siria e sull’isola di Lesvos, in Grecia, sono accompagnate dai testi di Titti Di Vito, co-fondatrice di Joy, per raccontare con delicatezza il dramma dell’emarginazione di intere generazioni di siriani dimenticate dalla comunità internazionale.

Il libro intende celebrare la resilienza dei bambini rifugiati e la bellezza che risiede nella straordinaria dignità di un popolo in fuga dall’orrore della guerra. Le immagini e le parole si fondono in un dialogo vibrante tra la luce che brilla sui volti e la desolazione del confine; è uno scambio che invita a ritrovare il senso più puro della bellezza della vita, anche dove sembra albergare solo la rassegnazione e che diventa messaggio universale di pace e amore.

Il volume, ceduto a fronte di donazione per raccogliere fondi a favore di Joy for Children APS, è arricchito dalla prefazione di Shady Hamadi, scrittore e giornalista italo-siriano, e dalla postfazione di Angela Caponnetto, giornalista e inviata RAI, esperta di migrazioni nel Mediterraneo.

L’ingresso è consentito ai cittadini muniti di Green Pass rafforzato che potrà essere presentato in forma cartacea o attraverso applicazione su dispositivi (cellulari e tablet).