Progetto 'Calvino 100 - In cammino sul filo delle montagne': partenza da Zafferana Etnea

Al via fra luglio e settembre un tour che toccherà 21 tappe per lo più localizzate nei comuni montani d’Italia, una giovane compagnia di circo contemporaneo, una staffetta botanica per educare le giovani generazioni alla tutela ambientale in omaggio a Italo Calvino, in occasione dei 100 anni dalla sua nascita.

'Calvino 100 - In cammino sul filo delle montagne' è il progetto, ideato da Paolo Stratta con la curatela di Paolo Verri, rispettivamente direttore e presidente di Fondazione Cirko Vertigo, sostenuto come migliore progetto speciale di circo contemporaneo del 2023 dal Ministero della Cultura.

Calvino 100, pensato in occasione dei 100 anni dalla nascita di Italo Calvino, gli 80 anni dall’inizio della Resistenza e i 70 anni dalla nascita di Uncem, ha l’obiettivo di promuovere lo sviluppo dei territori montani e di pratiche sostenibili di turismo lento, usando la cultura, lo spettacolo e l’arte del circo contemporaneo.

Esplorando l’universo creativo di Italo Calvino, si struttura come un tour che, da luglio a settembre toccherà le aree interne di tutta la penisola. Rigenerazione territoriale, tutela dell’ambiente e della biodiversità e in particolare la promozione di quei luoghi spesso lontani dalle mete turistiche e dall’offerta culturale sono i temi al centro del progetto, che si servirà del linguaggio del circo contemporaneo per avvicinare il pubblico e compiere un vero e proprio tour nell’intera penisola, dalla Sicilia al Piemonte per concludersi in Sardegna.

Sostenibilità ecologica e ambientale saranno dunque le parole d’ordine del progetto: Collettivo 6tu, che sarà coinvolto nel tour, è infatti al lavoro per dotarsi di dispositivi che consentano di ricaricare le batterie dell’impianto audio e luci usato per lo spettacolo, come pannelli solari e un generatore di corrente a pedali, utile nelle giornate con poco sole e che consentirà agli acrobati di trasformare anche la propria attività di allenamento quotidiano in energia utile e rinnovabile.

Il tour attraverserà l’Italia, a partire dal 1° luglio, dalla Sicilia, a Zafferana Etnea, per poi spostarsi in Puglia, a Bitonto e in Basilicata, a Matera. A seguire la compagnia sarà in Campania ad Aquara, nella suggestiva Valle del Calore.

Il Lazio sarà ospite di ben due tappe ad Antrodoco, in provincia di Rieti e nel cuore della capitale, a Villa Torlonia. Anche il Molise verrà toccato con la tappa di Capracotta, una delle cime più alte dell’Appennino. In Abruzzo le rappresentazioni saranno a Sante Marie, nella riserva naturale delle grotte della Luppa.

Le Marche saranno toccate con la tappa di Serra de’ Conti mentre l’Umbria con Fossato di Vico. Sarà poi la volta della Toscana e delle Alpi Apuane con Fosdinovo e dell’Emilia-Romagna, con due tappe, a Berceto e a Compiano. Il tour si spingerà poi ai confini settentrionali del nostro Paese a Tirano, in provincia di Sondrio e a Pontebba in quella di Udine.

Anche il Piemonte ospiterà Fili Invisibili presso il Forte di Fenestrelle e a Oulx, in provincia di Torino. Il percorso si concluderà a settembre in Sardegna, prima a Genoni sulle pendici del colle vulcanico Santu Antine nella provincia del Sud Sardegna, poi a Cagliari, tappa conclusiva della tournée, presso l’Orto botanico.

Tappa dopo tappa, il tour consegnerà alla comunità locale, oltre all’esperienza dello spettacolo dal vivo - che nell’occasione verrà messo in scena al calar del sole per approfittare delle ultime luci suggestive della giornata - e all’azione di coinvolgimento del territorio attraverso la consegna delle specie vegetali,scelte per la staffetta,e selezionate dal Disafa, (Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell’Università di Torino).

Il legame di Calvino con la botanica crea l’occasione di inserire un messaggio di tutela della biodiversità nel progetto, coinvolgendo i territori nella scelta delle specie di piante rappresentative delle proprie zone. A ciò si aggiungerà un manufatto artistico, per il quale il progetto sta selezionando un artista con un apposito bando.

L’obiettivo è la realizzazione di una piccola statua o una pietra da inciampo da lasciare in tutte le tappe del tour con un QR code che rimanderà a tutti i contenuti multimediali che documenteranno l’intero tour e che saranno realizzati da uno studente dello IED selezionato per documentare il progetto.