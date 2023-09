Code: al via il progetto gratuito per il futuro dei Giovani NEET siciliani

Al via il lancio ufficiale di CODE (Creating Opportunities for Development and Employment), il progetto guidato da Intellegere in collaborazione con tree e Steve Jobs Academy e selezionato da Fondo Repubblica Digitale - Impresa Sociale.

Si tratta di un’opportunità unica nel panorama della formazione e dell’occupazione per i NEET (giovani che non studiano e non lavorano) tra i 18 e i 34 anni nella Regione Sicilia.

Nel 2022, il tasso di disoccupazione dei giovani tra i 18 e i 34 anni nella Regione Sicilia è stato del 29,7% (Dati ISTAT), uno dei più alti d'Italia. Con l'obiettivo di affrontare la sfida della disoccupazione giovanile nel Mezzogiorno italiano, CODE si propone come motore del cambiamento offrendo una formazione specialistica e gratuita nell'ambito della programmazione. Il progetto, della durata complessiva di 15 mesi, prevede la formazione di 125 giovani attraverso 5 corsi da 344 ore ciascuno, focalizzati su Back-End e Front-End Development.

La scelta metodologica di CODE si basa su due assi, frequenza in modalità mista e coinvolgimento dei partner sostenitori fin dalle prime battute del corso. La modalità mista, una parte di lezioni online e una parte onsite, è una scelta finalizzata al coinvolgimento attivo del territorio siciliano.

CODE non è solo un luogo virtuale di formazione, è anche un hub fisico dove incontrarsi, contaminarsi e crescere. Le città designate per accogliere questi due hub fisici sono Catania e Palermo dove verranno ospitati i corsi.

L’altro asse portante è il coinvolgimento dei partner sostenitori. Non si tratta solo di fornire competenze tecniche, ma di trasformare un percorso didattico in un bagaglio professionale per i partecipanti. In collaborazione con aziende partner, CODE offre un'esperienza pratica attraverso project work e lo sviluppo di soft skills.

Questo approccio preparerà i partecipanti all'ingresso diretto nel mercato del lavoro. L’Open Day, il primo evento ufficiale del progetto su territorio siciliano, avrà luogo il prossimo 22 settembre a Isola Catania, in concomitanza con la X edizione del Make in South e coinvolgerà i partner, le aziende sostenitrici del progetto e i giovani siciliani.

Sarà uno spazio per formarsi, incontrare le aziende e approfondire le opportunità del progetto. CODE si propone come un ponte tra formazione e occupazione.

Un’opportunità dalla duplice valenza, da un lato una domanda di programmatori, che supera di gran lunga l’offerta a causa dello skill mismatch e che garantirebbe l’occupazione dopo il percorso formativo. Dall’altro lato, la figura professionale del developer si sta configurando sempre più come emblema e vessillo del lavoro da remoto o ibrido.

Ciò potrebbe offrire ai giovani siciliani la possibilità di lavorare ovunque senza dover lasciare la propria terra. Con il supporto dei partner sostenitori, Biscuitway S.r.l., Bizmate srl, Dialogdata GmbH & Co.KG, Digitouch Technologies srl, Hubing Srl, Liguria Consulting Solutions Srl, Madfarm Srl unipersonale. S.B., Paradigma Società Cooperativa, Rextart srl, The Wave Studio S.r.l., Xenia Progetti SRL, CODE si impegna a colmare il divario tra la domanda e l'offerta di competenze nel settore tecnologico, contribuendo allo sviluppo economico e sociale della Regione Sicilia.

Per ulteriori informazioni su CODE e per partecipare all'Open Day, visitare il sito https://progettocode.it/ o contattare info@progettocode.it.