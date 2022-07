'Social Housing Indipendenza' - 21 alloggi sociali ed uno spazio verde nel cuore di 'Nesima'

Non si ferma, per fortuna, il progetto posto in essere dallo IACP Catania (Istituto Autonomo Case Popolari Catania) denominato 'Social Housing Indipendenza', che prevede la realizzazione, nel quartiere Nesima, precisamente ad angolo tra Corso Indipendenza e Via IV Novembre, di n. 21 alloggi sociali ed uno spazio verde che sarà destinato alla cittadinanza.

Il progetto prevede la demolizione della struttura attualmente presente e la ricostruzione di un nuovo edificio che si estenderà per circa 590 mq che verranno destinati ad 'housing sociale'. L'area verde che verrà realizzata è stata pensanta per promuovere aggregazione sociale, attività socio-educative e ricreative da parte degli abitanti dell'intero quartiere di NESIMA.

In data 4 luglio 2022 è stata effettuata la pubblicazione del bando, all'interno del quale sono specificate le tipologie di immobili, il canone di locazione ed i criteri che verranno seguiti per l'assegnazione degli immobili stessi (oltre ai requisiti necessari, oggettivi e soggettivi, per poter presentare la relativa domanda).

Gli alloggi saranno di diverse dimensioni (50,45 mq, 62,61 mq, 100,95 mq) e saranno destinati a giovani coppie, soggetti anziani, famiglie monoparentali che provengono da percorsi di violenza, nuclei familiari in condizioni sociali ed economiche disagiate, soggetti sfrattati per morosità incolpevole.

Il canone di locazione andrà da € 150 ad un massimo di € 190,00 ed in nessun caso potrà incidere per oltre il 30% sul reddito netto complessivo dell'intero nucleo familiare che andrà ad occupare gli alloggi. Il contratto di locazione avrà la durata di 4 anni e potrà essere rinnovato fino alla perdita del requisito di assegnazione.