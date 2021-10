Progetto 'Soli Mai' - Sportello contro la solitudine a San Cristoforo

È uno spazio amico per contrastare le Solitudini; uno spazio che giovedì 14 ottobre, alle ore 17.00, si apre alla città di Catania per ribadire che servono azioni di coesione sociale, serve rafforzare il legame con il territorio per far sì che nessuno rimanga escluso.

Laboratori di arte e tradizione, sport, danza e benessere, ma anche gite fuori porta, cineforum e letture condivise. Queste alcune delle nuove attività del progetto Soli Mai, che saranno presentate in occasione di un evento dedicato alla Biblioteca Comunale “Alberto Sordi”, in via Stella Polare, 8 a San Cristoforo.

Il cuore del progetto è rimettere al centro il benessere dei più fragili, persone con disabilità e anziani, che, specie in questo periodo, rischiano di rimanere ancora più soli. E farlo costruendo Laboratori di Prossimità in cui partecipazione, inclusione e benessere fisico e mentale non sono “privilegio” per pochi ma un diritto da garantire a tutti. Soli Mai è un progetto avviato dall’Hub di Prossimità di Fondazione Èbbene “Spazio 47”, con il sostegno dell’Assessorato Regionale Della Famiglia, Delle Politiche Sociali E Delle Autonomie Locali e in sinergia con il Comune di Catania.

Dopo la prima fase di ascolto e accoglienza telefonica, che gli operatori di Prossimità dell’Hub Spazio 47 di San Cristoforo hanno avviato per dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini nel periodo di emergenza, Soli Mai è pronto a mettere in campo iniziative e attività che fanno bene. Tutto questo insieme ad altre realtà del territorio, quali l’Associazione Life Onlus e la Fondazione Stella Polare. E se proprio l’ascolto e la cura sono le azioni di Prossimità che caratterizzano il progetto, tutto passa dall’educazione alla salute e alla prevenzione.

Con la collaborazione del Comitato di Catania della Croce Rossa Italiana, all’evento Soli Mai cittadini e anziani potranno prenotarsi agli screening gratuiti controllo glicemia, saturazione e frequenza cardiaca chiamando ai numeri: 329 24 95 850 - 095 092 7092.