Progetto "Io sono Nemo" - Iniziative per il contrasto alle solitudini involontarie

“IO SONO NEMO” è il progetto di MCL Sicilia e MCL Mineo (Circolo “Don Rosario Pepe”) che vede coinvolte tutte e nove le province siciliane e ben quindici territori comunali, dove si svolgeranno svariate iniziative per il contrasto alle solitudini involontarie a favore di almeno 250 destinatari over 65, con attività di animazione socioculturale, che prevedano il loro diretto coinvolgimento.

Nei territori “bersaglio” saranno attuate le iniziative coprogettate dirette al contrasto alle solitudini involontarie, in particolar modo quella degli over 65, ponendo in essere una serie di attività che prevedono il coinvolgimento diretto degli anziani e che possano favorirne la socializzazione, contestualmente allo sviluppo di reti sociali reali e virtuali e di vicinato ed alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulla tematica.

Il progetto “IO SONO NEMO” - finanziato dal Ministero del Lavoro e dall’Assessorato della Famiglia e delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana (Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali) - prevede iniziative per la valorizzazione di beni comuni ai fini della promozione delle relazioni sociali, delle attività culturali fra gli abitanti dei quartieri; iniziative sociali di contrasto alle solitudini involontarie, specie nella popolazione anziana, attraverso laboratori, la promozione del volontariato, lo sviluppo di relazioni fra gruppi diversi della popolazione locale (es. anziani e migranti); eventi e laboratori: in relazione alle specificità locali potranno essere organizzati laboratori di socializzazione, escursioni cittadine, cene, un orto sociale.

Le iniziative saranno attuate favorendo le sinergie con le realtà attive del territorio, e mantenendo il collegamento con le attività analoghe realizzate negli altri territori della regione.

Per aderire all'iniziativa ci si può rivolgere a tutte le "Antenne Territoriali" presenti in Sicilia, composte dai Circoli MCL, dai CAF e dai Patronati SIAS. Per maggiori informazioni contattare il numero 0933.981792 o inviare una mail a sicilia@mcl.it o visitare il sito www.sicilia.mcl.it.