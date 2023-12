Bollette della luce, proroga al 1° luglio per il mercato tutelato: cosa succede

Arriva una buona notizia per i consumatori da parte del presidente dell'Arera Stefano Besseghini. Il mercato tutelato non avrà più termine ad aprile 2024 bensì a luglio 2024.

In questo modo i consumatori avranno due mesi di tempo in più per godere del mercato tutelato nel settore dell'elettricità e potranno quindi avere informazioni più corrette e tempestive riguardo il passaggio al mercato libero (che per quanto riguarda il gas invece scatterà il prossimo 10 gennaio 2024).

Le associazioni dei consumatori hanno espresso parere positivo perchè in questo modo si potranno evitare da parte degli operatori del mercato pratiche troppo aggressive o eventuali raggiri che sono ovviamente diretti ad accaparrarsi la clientela (circa 9 milioni) sfruttando il momento di confusione che ha caratterizzato questo periodo.

Ad ogni modo, a partire dal luglio del 2024, il consumatore che non passerà al mercato libero entrerà automaticamente nel regime 'Servizio a tuele graduali': un servizio che durerà tre anni dove verranno applicate tariffe fissate dall'Arera e legale al prezzo unico dell'energia scambiata sul mercato all'ingrosso.

Il prezzo sarà unico in tutto il paese e saranno applicate condizioni contrattuali stabilite dall'Arera ed inderogabili.

Per stabilire chi sarà il fornitore che subentrerà a chi forniva la tutela saranno fatte aste competitive a dicembre (nelle quali si pensa che le aziende faranno gare al ribasso e quindi il consumatore potrebbe risparmiare rispetto alla tariffa attuale).