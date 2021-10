'Puliamo il tuo parco' - Vallelata e Legambiente ripuliscono la Villa Belvedere di Acireale

Vallelata e Legambiente ripuliscono la Villa Belvedere di Acireale e premiano la scuola “Fuccio La Spina” con un corso per gli studenti sulle tematiche ambientali. Sabato 9 ottobre la Villa Belvedere di Acireale sarà tra i 20 parchi d’Italia ad essere ripuliti a conclusione dell’iniziativa di sensibilizzazione alla cura del verde

Si conclude sabato 9 ottobre con la giornata di pulizia della Villa Belvedere di Acireale la seconda edizione dell’iniziativa “Puliamo il tuo parco”, la campagna di sensibilizzazione alla cura del verde lanciata da Vallelata e Legambiente e giunta alla seconda edizione. Il parco vincitore ha avuto la meglio sugli altri in concorso in regione, grazie a un totale di 3510 voti ricevuti dagli utenti, ed è stato il parco più votato d’Italia.

A dare ulteriore valore all’iniziativa quest’anno è stato il coinvolgimento delle scuole, con l’obiettivo di motivare i più giovani ad adottare un comportamento consapevole e rispettoso verso il nostro Pianeta. Rappresentanti aziendali e di Legambiente e i volontari della città si uniranno in una simbolica grande giornata nazionale di pulizia dei 20 parchi vincitori del concorso, uno in ogni regione. Alla giornata di pulizia di Acireale parteciperanno anche i bambini della scuola elementare dell’Istituto Comprensivo “Fuccio La Spina”, scuola che riceverà in premio un percorso didattico su tematiche ambientali tenuto dagli esperti di Legambiente.

La Villa Belvedere di Acireale è il più grande giardino pubblico della città dal 1848. Sita in pieno centro storico, da sempre rappresenta luogo di incontro e di svago per famiglie e turisti. È caratterizzata da un intreccio di viali e aiuole che terminano con un balcone sul mare.

È possibile iscriversi alla giornata di volontariato sul sito: https://puliamoiltuoparco. vallelata.it.

L’iniziativa “Puliamo il tuo parco!” prevede anche un premio per coloro che in tutta Italia hanno espresso il proprio voto. 20 fortunati sono stati premiati con gli esclusivi monopattini elettrici messi in palio. Tutte le attività di pulizia dei parchi si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative e dei protocolli sanitari previsti.