Panino a pausa pranzo? Gli ingredienti migliori per salute e linea

Molto spesso, coloro che lavorano, sono costretti durante la pausa pranzo a mangiare un panino.

Altrettanto spesso questo panino corrisponde ad un pasto molto calorico ma poco nutritivo o al contrario troppo esiguo se si fanno scelte sbagliate.

E' possibile, seguendo alcune accortezze, tentare di avere un regime bilanciato anche durante la pausa pranzo emangiando anche un panino (senza però farlo diventare una abitudine).

Le regole per un panino più salutare sono poche ma buone. In primis bisogna aggiungere la presenza di una verdura (pomodoro, insalata, zucchine grigliate e simili) per aumentare e prolungare il senso di sazietà (spesso chi mangia il classico panino ha poi subito fame durante il primo pomeriggio).

Per quanto riguarda il pane basta scegliere un pane semplice (non focacce troppo ricche di olio e grassi) e di buona qualità, meglio se integrale. Il pane di buona qualità è sempre prodotto utilizzando meno ingredienti possibili, tre massimo quattro.

Gli esperti non consigliano nemmeno la piadina perchè spesso contiene strutto. A meno che non se ne scelga ad hoc una al supermercato senza strutto ma con olio extravergine di oliva.

Oltre alla verdura si deve ovviamente aggiungere una sola opzione proteica, ossia tra pesce, carne, salumi, formaggi e uova. Meglio variare questi ingredienti nel corso della settimana e mai mangiare insaccati più di una volta.

E le salse? Sono il condimento meno indicato perchè contengono zuccheri, grassi, sale. Meglio utilizzare un filo di olio, un pochino di senape o un pizzico di sale ed erbe aromatiche.

Imbottiture salutari per un panino, alcuni esempi: tofu con peperoni, gamberetti ed insalata, fettina di pollo con spinaci, frittata con base di verdure, ricotta e verdure grigliate, tonno al naturale-insalata-pomodorini secchi, salmone affumicato e rucola, mousse di ceci e/o fagioli con pomodorini secchi (sott'olio ma scolati bene) ed insalata.

Un ultimo consiglio per chi consiglia un panino a pranzo è quello di concludere con la macedonia: la frutta contiene naturalmente zucchero, vitamine e sali minerali che potranno renderci maggiormente soddisfatti del nostro pasto.