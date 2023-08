Acqua del supermercato: le migliori secondo Gambero Rosso

Ogni anno in Italia si producono circa 16 miliardi di bottiglie d'acqua minerale. Ogni persona in media consuma circa 225 litri ogni 12 mesi.

Gambero Rosso, attraverso un panel di assaggiatori, ha provato circa 56 acque minerali presenti nella grande distribuzione e le ha valutate sulla base dei seguenti parametri: leggerezza, armonia, pulizia, piacevolezza e complessità.

Il risultato finale è stato suddiviso in due classifiche una per le lisce ed una per le effervescenti naturali. Da questa classifica sono state escluse Panna e San Pellegrino perchè sponsor di Gambero Rosso.

Acque naturali

1. Acqua San Bernardo - Imbottigliata a Garessio (Cuneo), ha ottenuto il punteggio massimo in tutti i parametri ottenendo un voto finale di 91/100.

2. Acqua Lauretana - Imbottigliata in provincia di Biella, sgorga dai ghiacciai del Monte Rosa. Ha avuto valutazioni basse solamente per quanto riguarda la complessità ma ha raggiunto comunque una valutazione di 90/100.

3. Acqua Frasassi - Ha ottenuto una valutazione di 85/100. L'acqua nasce all'interno di una oasi incontaminata, ossia il Parco Naturale Regionale Gola Della Rossa e di Frasassi, nelle Marche.

La classifica vede poi classificarsi le seguenti acque: Consilia, Fabia, Fonte Ilaria, Carrefour Classic, Sant'Anna, Ulmeta, Misia, Norda, Clivia. Dodicesimo posto per Vitasnella, tredicesimo per San Benedetto, quindicesimo per Humana Amorosa e diciassettesimo per Rocchetta.

Diciannovesimo posto per l'acqua Vera, 23esimo per la Fiuggi, 26esimo per Fonte Essenziale e Levissima, 27esimo per San Benedetto Ecogreen.