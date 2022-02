San Valentino - I cibi che 'accendono' la passione

Nella giornata di San Valentino non potevano mancare anche delle linee guida su come accendere la passione con l'alimentazione. A darci questi consigli è la 'sexpert' greca Stella Ralfini con la sua 'Bediterranean Diet' ed anche la Dott.ssa Valentina Schilirò, biologa specializzata in Scienze della Nutrizione.

Eccoli nel dettaglio.

I cibi per accendere la passione - Quali sono (con uno stile di vita sano ed attivo)

- olio extravergine di oliva (riduce l'impotenza fino al 40%)

- cioccolato fondente (aumenta livelli di dopamina e serotonina nel cervello)

- asparagi (stimolatori naturali della 'libido')

- mandorle (aumentano la produzione di ormoni), fieno greco, pomodori, zenzero, melagrana

- ginseng, frutti di mare, zafferano, pesce azzurro (influiscono positivamente sulla sfera sessuale)

- alcuni studi hanno confermato la relazione positiva tra l'assunzione di birra ed aumento della resistenza sessuale



Pietanze di San Valentino - Cosa non deve mancare

- Olio e.v.o.

- Ostriche (utili per la produzione di testosterone e per incremento della 'libido' femminile)

- melagrana (migliora l'umore)

- birra (bevanda afrodisiaca)

- mandorle e cioccolato fondente per i motivi sopra indicati

- fieno greco (accresce il desiderio)

- asparagi

- zenzero (considerato cibo super sessuale)

- fichi (usati ai tempi dei tempi per favorire l'eccitazione)