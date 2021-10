Nuovo digitale terrestre DVB-T2: cinque decoder da acquistare

Come quasi tutto oramai sapranno dal 1 gennaio 2023 si passerà, per quanto riguarda il digitale terrestre, all nuova tecnologia DVB-T2. Ma prima di questa c'è un'altra novità che dal prossimo 20 ottobre riguarderà alcuni canali in HD, che comincieranno già a trasmettere con la nuova modalità Mpeg-4 anzichè Mpeg-2.

Per capire se il decoder che abbiamo attualmente in casa sarà in grado di sopportare questa modifica è necessario andare sui canali 100 o 200 e se appare la scritta 'testa HEVC Main10' vuol dire che è compatibile.

Altrimenti sarà necessario acquistare un nuovo decoder. Ecco, di seguito, cinque modelli che sono compatibili sia col nuovo digitale terrestre DVB-T2 che con la codifica MPEG-4 che riguarda la visione dei canali in HD.

1. TELE System UP T2 4K - Un modello adatto a qualsiasi TV grazie alla presenza della presa Scart e della porta HDMI. Decoder dotato della completa piattaforma Android Tv che consente di aggiungere al proprio televisore le più note piattaforme di streaming da DAZN a Netflix. - Prezzo Amazon € 92

2. Digiquest - Denominato DGQ990 HD, è un modello dotato di 2 telecomandi inclusi nella confezione, uno semplificato con tasti grandi e uno standard. Ricordiamo anche la presa USB utile per la riproduzione di file video e audio in vari formati e per la registrazione di canali TV. Prezzo Amazon € 39

3. Humax Digimax T2 - Un dispositivo dalle dimensioni compatte, con uscite video HDMI e Scart e riproduzione di file multimediali attraverso la porta USB. Non dimentichiamo il telecomando programmabile 2-in-1 per controllare anche il tuo televisore. Prezzo Amazon € 37

4. Tempo tmp4000 - Dotato di funzione di videoregistratore su memoria esterna collegata alla porta USB. Presa USB frontale utile anche per la riproduzione di immagini, video e musica in vari formati. Ricordiamo, infine, la modalità Timeshift e le uscite HDMI e Scart. Prezzo Amazon € 29

5. Gt Media V7 Pro - Il decoder Gt Media V7 Pro si distingue per il doppio tuner satellitare e terrestre. Decoder compatibile con schede tivùsat e Mediaset Premium. Ricordiamo le funzioni di registrazione e Timeshift su memoria esterna USB ed il WiFi per l'accesso a YouTube. Prezzo Amazon € 58