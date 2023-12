Natale in arrivo: gli errori da evitare per non ingrassare troppo

Il periodo delle feste natalizie sta arrivando e con esso anche i festeggiamenti che le precedono(ossia le cene con amici e colleghi).

E se a questi appuntamenti aggiungiamo l'abitudine e la facilità che si avrà in questo periodo a 'mangiucchiare' ad ogni ora in ufficio ed in casa, attingendo alle riserve rimaste dopo le abbuffate, il gioco è fatto.

E' stato stimato dagli esperti che si potranno consumare fino a 1.500 calorie in più al giorno e per chi se la caverà al meglio l'aumento potrà essere solamente di due chili, per coloro che sono già in sovrappeso o tendono alle oscillazioni i chili in eccesso potrebbero diventare fino a cinque.

Ecco quindi cosa non fare per evitare di prendere troppo peso in questo periodo.

- limitare i vassoi e le ciotole di cioccolatini e portarle in tavola solo in determinate occasioni

- durante la giornata bisognerà limitarsi ad un dolce solo per volta, ricordandosi che il panettone è più 'magro' del pandoro

- un bicchiere normale di vino introduce nel nostro corpo fino a 100 calorie, con una lattina gassata ne introduciamo 140. Bisogna quindi limitare al massimo le bevande sia zuccherate che alcoliche a maggior ragione perchè sono calorie vuote senza apporto nutritivo e che non danno senso di sazietà

- assaggiare di tutto durante questi cenoni si può ma sempre controllando la quantità di cibo che si ingerisce; essenziale non fare mai bis e limitarsi nel pasto che precede o che segue una abbuffata; assolutamente da eliminare la 'scarpetta' ai piatti vuoti perchè uno studio ha dimostrato che ripulire il piatto porta a consumare quasi il doppio del cibo rispetto a chi si sente sazio e avanza qualcosa

- il periodo natalizio per alcun consiste anche in una overdose di tempo libero dove il cibo viene utilizzato anche per combattere la noia; per evitare di mangiare troppo allora anche durante le vacanze è necessario fare almeno mezz'ora al giorno di sport (anche camminata veloce)

- il periodo natalizio può anche creare stress (che può tramutarsi nella necessità di consumare più cibo) per la prospettiva di incontrare parenti ed amici e dover cucinare per loro, dover pensare a tutti i regali da comprare; per questo motivo bisogna riuscire a contenere i livelli di ansia per queste situazioni che sono tutt'altro che insostenibili e cercare sempre di concentrarci su quello che mangiamo