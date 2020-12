Natale in casa: i giochi da tavola ideali per le feste

A causa delle restrizioni Covid-19 i giorni di Natale e Capodanno dovremo necessariamente trascorrerli in casa.

Ed è per questo motivo che per rendere le nostre giornate più divertenti sarà meglio affiancare alla tombola ed ai consueti giochi di carte anche dei giochi da tavola, magari quelli più in voga in questo periodo.

Dixit - E' un gioco dove la fantasia la fa da padrona. Le carte raffigurano soggetti misteriosi e bizzarri. Lo scopo del gioco è quello di provare ad indovinare quale sia la descrizione della carta che viene scelta o anche capire se questa carta appartiene ad un altro giocatore. Esistono diverse versioni del gioco, tutte con mazzi di carte diversi ma ugualmente appassionanti. Costo su Amazon € 24,99

Monopoly - Da 85 anni oramai non manca sulle tavole di grandi e piccini. Per coloro che vogliono acquistare una versione aggiornata non c'è tempo da perdere ed andare a prendere il 'Monopoly 85esimo anniversario' caratterizzato dalla presenza di 8 pedine dorate che rappresentano in tutto e per tutto il lusso ed il divertimento. Costo su Amazon € 18,90

Taboo - Gioco anch'esso famosissimo dove lo scopo principale è quello di far indovinare più parole possibili ai propri compagni di squadra nel tempo stabilito dalla clessidra senza utilizzare le parole 'taboo'. L'ultima versione del 2018 contiene carte aggiornate con nuove parole. Presente anche la novità 'dado del destino' che dà la possibilità di smuovere il gioco con diverse opzioni come 'doppio tempo' o 'statua di sale'. Costo su Amazon € 17,90

Twister - Gioco anch'esso classico che propone una versione rinnovata. Lo scopo è sempre quello di restare come ultimo giocatore in equilibrio sul tabellone. Una delle persone presenti dovrà necessariamente essere arbitro per far ruotare la freccia ed indicare al giocatore quale mossa dovrà effettuare. Costo su Amazon € 14,90

Catan - Gioco creativo. Bisogna costruire strade, case scambiando le materie prime. E non basta. Si dovranno anche trasformare villaggi in città, ma lo spazio sarà sempre meno. E' un gioco che si basa sulla lotta per la terra. Costo su Amazon € 26,60