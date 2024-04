Consumo di alcol: l’abuso aumenta il rischio di Alzheimer e Parkinson

Non arrivano buone notizie da uno studio anglo-canadese pubblicato sulla rivista Nature Communications e ripreso dal presidente della Società Italiana di Neurologia Alessandro Padovani.

Secondo questo studio, l'abuso di alcol, insieme a diabete ed inquinamento, è una delle principali cause dell'aumento del rischio di malattie con l'Alzheimer ed il Parkison.

Lo scorso 18 aprile in questo senso si è celebrata la 'Giornata mondiale di prevenzione dell'abuso di alcol' dalla quale è emerso che in Italia è in continua crescita il numero di incidenti stradali per abuso di alcol, soprattutto tra i neopatentati.

In Italia, secondo l'Istituto Superiore della Sanità, l'alcol è il terzo fattore per rischio di malattia e morte prematura dopo fumo ed ipertensione arteriosa.

Una indagine ha individuato che tra i 18 ed i 20 anni il 4% dei guidatori si mette al volante dopo aver bevuto.

Situazione ancora più preoccupante tra gli anziani: l'alcol è individuato come la sostanza più abusata dopo il 65 anni e l'11% degli 'over 65' è affetta da 'binge drinking' (secondo la Samhsa, ossia Substance Abuse and Mental Health Services Adiministration).

Nell'anziano questo comporta disidratazione, interazione coi farmaci che si assumono per la presenza di altre malattie (diabete, ipertensione, miocardiopatie, epatopatie, osteoporosi, disturbi della memoria e dell'umore).