Bonus casa: cosa resta e cosa cambia da gennaio 2024

Dal 1° gennaio 2024 cambieranno diverse regole per quanto riguarda le agevolazioni fiscali immobiliari legate ad acquisto, finanziamento e ristrutturazione.

E non si tratterà di modifiche a favore di coloro che vorranno effettuare investimenti in questo senso.

Superbonus - Dal 1 gennaio 2023 scenderà per tutti al 70% con unica eccezione gli immobili ubicati in comuni colpiti da eventi sismici a partire dal 2009; nel 2025 la percentuale scenderà al 65%.

Sempre con riferimento al 'Superbonus' c'è da aggiungere come una mancata estensione di quest'ultimo per qualche mese nel 2024 potrebbe portare al blocco dei cantieri perchè per esempio molti condomini non sarebbero in grado di pagare il 30% di differenza, soprattutto quando i lavori si sono protratti più del previsto. Per questo si ipotizza una proroga per i condomini che hanno già compiuto una parte significativa dei lavori.

Ecobonus, sismabonus, bonus ristrutturazioni - Sono e saranno prorogati per tutto il 2024 e c'è tempo fino al 2025 per il bonus barriere architettoniche che consente di ottenere il 75% in cinque anni; con qualche accorgimento vi può rientrare anche il cambio degli infissi.

Bonus mobili - Il tetto di spesa per l'acquisto di elettrodomestici ed arredi scenderà da 8.000 a 5.000 euro.

Aumento della ritenuta d'acconto sui bonifici parlanti - Il tutto accadrà a causa del fatto che l'aliquota trattenuta all'impresa che fattura i lavori nel 2024 salirà dall'8% all'11%.

Acquisto casa - Nel 2024 non sarà più prevista la riduzione, sotto forma di detrazione IRPEF decennale, del 50% IVA sugli acquisti riguardanti abitazioni in classe energetica A e B. Per chi ha meno di 36 anni scadono sempre il 31 dicembre prossimo le agevolazioni legate all’acquisto della prima casa: esenzione da ogni tributo legato all’acquisto se si compra da privato, rimborso dell’Iva sotto forma di detrazione fiscale se si compra da costruttore.

Aumento della cedolare secca - Le persone fisiche che affittano casa con contratti di breve durata pagheranno la cedolare secca dal 21% al 26% quando le case affittate saranno da due a quattro.

Mutui - La cancellazione delle agevolazioni sull’acquisto per gli under 36 riguarda anche l’imposta sostituiva dello 0,25% sull’importo mutuato. Rifinanziato per tutto il 2024 il Fondo di Garanzia Consap per i mutui nei confronti degli under 36. Non è stato invece rifinanziato il fondo gestito da Consap che interviene quando una famiglia in difficoltà con il rimborso delle rate del mutuo sospende, per un massimo di 18 mesi, i pagamenti.