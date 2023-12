Caffè al mattino? Fa bene alla salute, ecco come

Diversi studi hanno oramai evidenziato i benefici energetici del caffè ed anche il suo impatto generale sul nostro organismo.

Vediamo, quindi, nel dettaglio, quali effetti positivi può avere il caffè quotidiano.

- Un caffè contiene più fibre rispetto ad un succo di arancia ed è ricco di prebiotici che consentono di avere nell'intestino un maggior numero di batteri intestinali buoni ed un microbioma più sano

- L'effetto stimoltante del caffè può essere utile per mantenere i livelli di batteri equilibrati e sotto controllo

- Per chi ama il caffè con una spruzzata di latte c'è una buona notizia: una ricerca ha dimostrato che i benefici antinfiammatori dei polifenoli contenuti nel caffè aumentano se abbinati alle proteine del latte

- E' stato dimostrato che chi beve caffè la mattina ha un minore declino cognitivo rispetto a chi non lo ha bevuto; a fare la differenza non è solamente la caffeina ma anche gli altri composti contenuti nel caffè

- Se la caffeina contenuta nel caffè viene digerita correttamente dal nostro organismo produce una sostanza chimica chiamata paraxantina che protegge dalle malattie croniche del fegato

- E' anche importante il modo in cui si beve il caffè: i chicchi devono essere esposti alla minore ossidazione possibile, devono essere appena macinati e tostati in modo leggero (per ottenere i benefici antiossidanti dai polifenoli); è importante anche la temperatura dell'acqua, non deve essere nè troppo calda per non rovinare i chicchi nè troppo fredda perchè si rischia di non estrarre tutti i nutrienti (la temperatura ideale è tra i 90-96 gradi)

Ovviamente l'elemento fondamentale quando si parla di caffè è quello che riguarda i limiti dell'assunzione.

L'ideale è limitare il consumo a 400 mg al giorno, che corrispondono a quattro tazze piccole o due tazze grandi.

Un consumo superiore comporta spesso ansia, irritabilità, insonnia, pressione alta, affaticamento, mal di stomaco. In sostanza un dosaggio troppo elevato tende ad eliminare quelli che possono essere i possibili benefici.

Ma qual è il momento migliore per berlo? Le ricerche hanno individuato il momento migliore in due ore dopo il risveglio ed almeno 6 ore prima di andare a letto per non disturbare il sonno (anche per coloro che pensaanao di avere un'alta tolleranza al caffè).