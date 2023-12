Immunonutrizione: gli alimenti che rafforzano il sistema immunitario

Tra i diversi libri sull'alimentazione e sui regimi alimentari c'è da segnalare in questo periodo quello pubblicato dal docente dell'Università di Bologna Enzo Spisni dal titolo 'I magnifici 20 per le tue difese'.

Spini spiega quali siano i segreti della cosidetta 'immunonutrizione', ovvero i cibi che mangiati regolarmente contribuiscono a potenziare il nostro sistema immunitario non solo per i nutrienti che contengono ma perchè sono al contempo capaci di interagire con la vastità di batteri che popolano il nostro microbiota e con il secondo nostro cervello, ossia l'intestino.

Per il sostentamento del nostro sistema immunitario si dovrebbero privilegiare frutta e verdura, meglio se a km zero o biologiche. E di stagione: un vegetale coltivato in un periodo diverso dell'anno rispetto a quello della sua naturale stagionalità subisce il doppio/triplo dei normali trattamenti chimici.

Tra gli ortaggi si sottolineano in particolar modo carote, cicorie, cipolle, spinaci. Via libera ovviamente a frutta come arance, banane, frutti di bosco, melagrana, uva nera e limone. In particolar modo il limone è ricco di vitamina C, vitamina A, folati, magnesio, potassio.

Particolare attenzione all'acido citrico che è in grado di colpire i batteri che si proteggono all'interno di strutture chiamate biofilm, difficili da penetrare persino per gli antibiotici.

Per quanto riguarda cereali e legumi vengono considerati sia l'avena che la soia. A questi, per completare la lista, bisogna aggiungere noci, olio extravergine di oliva, pesce azzurro (per soddisfare il fabbisgno di grassi buoni). Chiudono il cerchio curry, tè verde, kefir. E per soddisfare il palato anche miele e cioccolato fondente.

Tutti questi alimenti, assunti con regolarità, stando attenti a variare, assicurano all'organismo la razione perfetta di vitamine e minerali.

Nell'opera vengono anche presi in considerazione gli alimenti che non fanno bene al sistema immunitario.

Vengono indicati carne o latticini, ma nel senso di non eccedere con il consumo. Un eccesso di cibi di origine animale rispetto a quelli vegetali, ossia quello a cui siamo abituati in Occidente, obbliga il nostro microbiota a svolgere un lavoro spesso estenuante.

E' per questo motivo che si formano composti tossici all'interno del tubo digerente; e quando il sistema immunitario si accorge della presenza in eccesso di sostanze tossiche ecco che si infiamma. L'infiammazione può essere forte e causare febbre o altro sintomi o può essere lieve tanto da non rendercene conto.

Esempio di alimentazione giornaliera? Colazione con bevanda di soia o avena abbinata a 4-5 noci, un tocchetto di cioccolato fondente, un po' di pane integrale e della marmellata di mirtilli fatta in casa o del miele.

A pranzo bisogna mantenere la quota proteica e di fibre: un mix di verdure di stagione con della pasta integrale, pesce o legumi.

A cena non bisogna in alcun modo caricarsi. Un po' di pane di farro o di qualche altro cereale, verdure (cotte o crude), una porzione di carne bianca. La frutta si può mangiare in quantità (anche per contrastare la fame): tutta la frutta ad eccezione dell'anguria ha un basso indice glicemico.