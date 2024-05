Cibi ultraprocessati: come classificarli ed individuarli

Normalmente quando pensiamo ai cibi processati facciamo riferimento a quei cibi che subiscono diversi tipi di lavorazione industriale prima di arrivare dentro la nostra dispensa o dentro il nostro frigorifero.

Numerosi studi effettuati, non ultimo quello della TH Chan School of Public Health di Harward, hanno sottolineato come i pazienti che hanno una alimentazione ricca di cibi ultraprocessati hanno un rischio di mortalità superiore del 4% e l'8% di possibilità in più di sviluppare una malattia di carattere cerebrale come la demenza.

E tra questi cibi processati ce ne sono alcuni che non penseremmo mai che effettivamente lo sono anche loro.

Per capire quali alimenti sono processati e quali ultraprocessati occorre fare riferimento alla classificazione NOVE, che raggruppa gli alimenti sulla base del grado di lavorazione, indicando la lavorazione come l'insieme dei processi fisici, chimici e biologici che interessano i vari alimenti una volta che sono separati dalla natura e prima che siano consumati o utilizzati.

Nel gruppo 1 troviamo i cibi freschi sottoposti a processi di conservazione semplice come refrigerazione, congelamento, essiccazione, confezionamento sottovuoto e fermentazione non alcolica. Esempio frutta e verdura al banco.

Nel gruppo 2 di questa classificazione ci sono gli ingredienti culinari, ossia gli alimenti utilizzati per lavorare cibi del primo gruppo, ossia sale, oli, grassi, antiossidanti, stabilizzanti.

Nel gruppo 3 abbiamo i cibi processati, ossia i prodotti ottenuti prendendo gli alimenti del primo gruppo ed aggiungendo quelli del secondo gruppo. Qui però le lavorazioni sono semplici, ossia cottura e conservazione, e gli ingredienti sono pochi. Fanno parte di questo gruppo verdura, frutta, legumi in scatola, pesce in scatola, bevande alcoliche.

Nel gruppo 4 rientrano i cibi e le bevande ultraprocessati, ossia i prodotti da lavorazione industriale dove vengono utilizzati cinque o più ingredienti (zucchero, sale, oli). In questi cibi ci sono anche additivi, aromi, coloranti, esaltatori di sapidità.

Rientrano per esempio tra cibi ultraprocessati il prosciutto dato ai bambini, i biscotti per la colazione, il pane confezionato che si usa per i toast, i cereali che si mettono nel latte, gli omogenizzati o molti alimenti per la prima infanzia. Pesce e carne trasformato in polpette e bastoncini, i surgelati. La cioccolata, le caramelle, le bibite gasate.