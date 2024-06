Vivibilità climatica, la classifica italiana: Catania 'scende' di 20 posizioni

Anche quest'anno il Corriere della Sera ha redatto, con riferimento ai capoluoghi di provincia, il cosidetto 'indice di vivibilità climatica', ossia la classifica dei capoluoghi di provincia italiani con il clima migliore del 2023.

I parametri che vengono presi in considerazione sono i seguenti: indice di calore, notte tropicale, soleggiamento, ondate di calore, siccità, caldo africano, escursione termica, giorni freddi, giorni gelo, nebbia, nuvolosità diurna, comfort umidità, raffiche di vento, brezza estiva, piogge, piogge intense ed eventi estremi.

Per quanto riguarda la classifica generale, al primo posto troviamo Imperia con 999 punti, seguita sul podio da Biella (991) ed Agrigento (982). Completano le prime cinque posizioni Cuneo e Macerata.

Male nel complesso le grandi città: 77esimo post per Milano, 93esimo posto per Roma, 79esimo posto per Napoli, 35esimo per Venezia e 46esimo posto per Palermo.

E Catania? La città etnea si trova al 57esimo posto della classifica generale con un punteggio complessivo di 596 punti. La situazione climatica è quindi peggiorata rispetto al 2022, quando occupava il 36esimo posto della classifica (c'è però da dire che era al 100esimo posto nel 2021).

Gli indici in relazione ai quali si posiziona meglio in classifica sono escursione termica (settimo posto), notti tropicali - ossia numero di notti nell'anno con temperatura media sopra i 20 gradi - (quarto posto), soleggiamento (terzo posto), comfort umidità, ossia numero giorni annui di comfort climatico, ovvero quando l’umidità resta sempre (tutto il giorno) nella fascia >=30% e <=75% (ventiquattresimo posto).

Ma si segnala anche in negativo un diciottesimo posto per quanto riguarda 'caldo africano', ventesimo posto per 'raffiche di vento', centoduesimo posto per quanto riguarda le 'piogge'.

Per quanto riguarda gli altri capoluoghi di provincia siciliani, detto già di Catania, Palermo ed Agrigento, da segnalare il 62esimo posto di Messina (571 punti) ma soprattutto il dodicesimo posto di Ragusa con un punteggio di 838, il 37esimo posto di Enna (668 punti). 75esimo posto per Trapani con 521 punti, 104esimo posto per Caltanissetta (240 punti, seconda nella classifica di caldo estremo e terza nella classifica di escursione termica).