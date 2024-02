La classifica delle città italiane per ore di sole: Catania in pole

Molto spesso parlando di Catania come città e sottolineando le sue 'pecche' alla fine del discorso, per voler aggiungere qualcosa di positivo, viene sottolineato che 'Almeno c'è sempre il sole...'.

Il portale 'Holidu' ha effettivamente passato al vaglio tutte le città italiane per individuare quali siano le più soleggiate (utilizzando i dati di World Weahter Online) e quale sia il numero medio di ore al mese.

Ed al primo posto troviamo proprio la città etnea con una media di 274,9 ore di sole al mese. Secondo posto per Siracusa, con 274,1 ore, terzo posto per Cagliari con 269,5 ore.

Completano la classifica per quanto riguarda le prime dieci posizioni Andria, Pescara, Roma, Bari, Palermo, Sassari e Taranto.

Per quanto riguarda la Sicilia da segnalare il 14esimo posto di Messina, unica altra città siciliana nelle prime 50 posizioni.

Dalla classifica inoltre emerge che non è vero essere al Nord per avere poco sole: la conferma arriva prendendo in considerazione l'undicesimo posto di Torino, il ventesimo posto di Brescia. In basso invece Milano (33° posto) e Firenze (41° posto).

Le città con meno ore di sole in media al mese in Italia sono invece Trento, Aosta, Campobasso, Prato, Trieste, Udine e Verona.