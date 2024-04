Città più ricche d'Italia: la classifica di Catania e provincia

Prendendo in considerazione come 'anno di imposta' il 2022 (ossia i redditi dichiarati nel 2023), è stata stilata dalla piattaforma Withub la classifica delle città più ricche d'Italia.

In prima posizione troviamo Portofino (Liguria) con un reddito medio di € 90.610,00, seguita da Lajatico (Toscana) (52.955), Basiglio - provincia di Milano (49.524), Briaglia - provincia di Cuneo (43.475), Cusago - provincia di Milano (39.814), Torre d'Isola - provincia di Pavia (36.841), Bogogno - provincia di Novara (36.616), Segrate - provincia di Milano(35.866), Pino Torinese - provincia di Torino (35.378), e Milano (35.282), che chiude le prime dieci posizioni.

Ovviamente la Sicilia è ben sotto le soglie che caratterizzano le prime posizioni. A Catania c'è un reddito medio di € 19.843,00, Palermo la supera con € 20.828,00, idem Messina con € 20.983,00.

A Caltanissetta il reddito medio è di € 18.983,00, mentre a Ragusa scendiamo di poco fino ad arrivare ad € 18.116,00. Siracusa si attesta intorno agli € 19.904,00.

Questa, invece, la classifica che prende in considerazione tutti i comuni della provincia di Catania. Prima posizione per Sant'Agata Li Battiati, ultima posizione per Mazzarrone.

Sant'Agata Li Battiati € 26.784,00

San Gregorio di Catania € 26.092,00

Aci Castello € 23.860,00

Tremestieri Etneo € 22.688,00

San Giovanni La Punta € 21.556,00

Viagrande € 21.202,00

Trecastagni € 21.087,00

Valverde € 21.001,00

Gravina di Catania € 19.616,00

Pedara € 19.195,00

Nicolosi € 18.614,00

Giarre € 18.341,00

Acireale € 18.283,00

Aci Sant'Antonio € 17.963,00

Ragalna € 17.856,00

San Pietro Clarenza € 17.732,00

Riposto € 17.461,00

Aci Catena € 17.392,00

Milo € 17.334,00

Caltagirone € 16.501,00

Camporotondo € 16.494,00

Zafferana Etnea € 16.132,00

Santa Venerina € 16.061,00

Sant'Alfio € 15.813,00

Misterbianco € 15.811,00

Belpasso € 15.716,00

Piedimonte Etneo € 15.363,00

Randazzo € 15.270,00

Fiumefreddo di Sicilia € 14.760,00

Vizzini € 14.581,00

Scordia € 14.488,00

Paternò € 14.271,00

Castel di Iudica € 14.253,00

Bronte € 14.106,00

Militello Val di Catania € 13.976,00

Calatabiano € 13.745,00

Biancavilla € 13.737,00

Grammichele € 13.360,00

San Michele di Ganzaria € 13.227,00

Maletto € 12.906,00

Adrano € 12.770,00

Mirabella Imbaccari € 12.593,00

Maniace € 12.592,00

Palagonia € 12.420,00

Raddusa € 12.162,00

Mineo € 11.825,00

Licodia Eubea € 11.646,00

San Cono € 11.288,00

Mazzarrone € 10.058,00