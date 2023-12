Benessere mentale: l'ipocondria aumenta il rischio di morte

Essere ipocondriaci (lo è circa il 5% della popolazione mondiale) non solo non fa bene alla vita di ogni giorno, ma potrebbe essere un fattore che ne diminuisce anche l'aspettativa.

Secondo uno studio svedese pubblicato sulla rivista Jama Psychiatry le persone che si preoccupano eccessivamente per la propria salute tendono a morire prima rispetto a quelle che non lo fanno.

Nello specifico hanno una probabilità di morire dell'84% in più rispetto alle persone senza disturbo. Le cause sono diverse, ma in particolare malattie cardiache, polmonari ed anche suicidio.

Il team di ricercatori svedesi ha preso in considerazione i data base sanitari dal 1997 al 2020 di 4.129 persone con diagnosi di ipocondria e di 41.290 senza ipocondria e questi partecipanti allo studio sono stati abbinati per anno di nascita, sesso, provincia di provenienza, stato matrimoniale, livello di istruzione e reddito familiare.

Dopo nove mesi di osservazione è emerso che gli ipocondriaci morivano in media circa 5 anni prima rispetto a coloro che non lo erano.

I ricercatori hanno ovviamente individuato che l'ipocondria ha un effetto negativo sulla qualità della vita delle persone: le persone senza ipocondria sono più istruite, più sposate e guadagnano più denaro dalla loro attività lavorativa.

L'ipocondria è ovviamente correlata a disturbi psichiatrici: spesso accade che le persone con ipocondira possano sentirsi stigmatizzate ed ignorate e questo porti ad un aumento di ansia e depressione.

Ed ancora la vita degli ipocondriaci, a causa dello stress cronico, spesso li induce ad automedicarsi con alcol e droghe o ad evitare (ma solo in casi particolari) di visitare medici per paura che venga diagnosticaa loro una malattia grave.