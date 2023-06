Destinazioni turistiche: Catania scala posizioni nella classifica italiana

Nonostante l'aumento dei prezzi non stenta a diminuire la voglia di partire in tutta Europa. Le ricerche di alloggi per luglio-agosto 2023 sono aumentate del 33% rispetto al 2022.

Jetcost.it ha individuato che tra le 40 località più ambite per partire. Ed in questa classifica la Sicilia è protagonista con ben sette destinazioni.

Catania in particolar modo si trova al 20esimo posto della classifica italiana, preceduta in quella regionale solamente da Lampedusa, San Vito Lo Capo e Favignana.

La città etnea ha invece la meglio su Palermo (25esimo posto), Taormina (29esimo posto), Messina (32esimo posto).

Per quanto riguarda invece la classifica generale italiana al primo posto troviamo Roma, seguita da Milano, Jesolo, Gallipoli, Capri, Lampedusa, Lignano Sabbiadoro, Reggio Emilia, Riccione e San Vito Lo Capo.