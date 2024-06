Diete: la classifica delle più e meno pericolose per l'ambiente

Uno studio condotto sulla base dei dati raccolti dai CDC (Cetri per la prevenzione ed il controllo delle malattie) e pubblicato sul The American Journal of Clinical Nutrition ha messo a confronto l'impatto ecologico di sei delle principali diete del mondo: chetogenica, paleodieta, onnivora, pescetariana, vegetarina e vegana.

Lo scopo era capire quale di queste comportasse la maggiore emissione di C02 e quale di queste sia green, ossia mantenga la terra in salute.

Il risultato è stato a sfavore delle diete carne-centriche: paleodieta e chetogenica sono risultate essere le peggiori sia dal punto di vista del rispetto dell'ambiente che dal punto di vista nutrizionale.

Al primo posto delle diete inquinanti c'è la chetogenica (3 kg di C02 emessi per ogni 1.000 calorie consumate ed un largo consumo di grassi ed un minimo consumo di carboidrati). Al secondo posto in negativo la paleodieta, che favorisce il consumo di carne, verdure e frutta secca, eliminando cibi processati e latticini (2,6 kg di CO2 per 1000 calorie).

Terza posizione per la dieta onnivora con 2,23 di C02 emessi per 1.000 calorie assunte.

Le diete più green sono invece la dieta pescetariana (1,6 kg di C02 per 1000 calorie); questa dieta è anche la migliore dal punto di vista nutrizionale.

Pollice in su anche per la dieta vegetariana, che supera il kg di emissioni per 1.000 calorie e per la dieta vegana, che genera 0.7 kg di CO2 per 1.000 calorie consumate.

Esempio: se solo un terzo degli onnivori decidesse di adottare una dieta vegetariana da 2.000 calorie anche solo per un giorno per l'ambiente sarebbe come eliminare dalla strada 547 milioni di chilometri di veicoli (senza considerare il guadagno in salute degli individui).