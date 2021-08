Migliori gelaterie della Sicilia 2021 - La classifica di Gambero Rosso

Anche quest'anno Gambero Rosso ha deciso di stilare, secondo i suoi esperti, la classifica di quelle che sono le migliori gelaterie in Italia ed anche in Sicilia

Anche quest'anno 'Gambero Rosso' ha stilato la propria 'Guida Gelaterie d'Italia 2021'. Durante il periodo estivo gustare un buon gelato (o una buona granita) è praticamente un must per i siciliani e per i turisti che vengono a visitare l'isola.

Per quanto riguarda Catania e provincia ad essere presa in considerazione dagli esperti è stata la gelateria di Santo Musumeci (Piazza Santa Maria 9) a Randazzo.

A Palermo invece è possibile scegliere tra Cappadonia Gelati (Via Vittorio Emanuele 401), Al Cassaro (Via Vittorio Emanuele 214), Al Gelatone (Via dell'Autonomia Siciliana 96) e Galatea (Via Galatea 57, Mondello).

Imbarazzo della scelta anche a Messina: Bar de Luca Fraz. Briga Marina, Bar Ragusa (Via Garibaldi 109), Sikè Gelato (Via F. Crispi 81, Milazzo), Ritrovo Orchidea (Via G. Amodeo 31, Oliveri).

Ragusa merita menzione per Gelati DiVini (Piazza Duomo 20), L'Artigianale (Via Lungomare Pietrenere 31, Pozzallo), Nivera (Via Mormina Penna 14, Scicli).

A Trapani merita la nomina di 'Gambero Rosso' Liparoti in Via delle Sirene 21.