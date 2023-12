Intelligenza artificiale: alcune 'App' che semplificano la vita

L'intelligenza artificiale, secondo i suoi creatori, ha come obiettivo quello di semplificarci la vita.

C'è l'IA che risponde alle mail per noi, che calendarizza gli impegni in base alle priorità, che trascrive le riunioni via ZOOM permettendoci di distrarci.

Ma ultimamente stanno avendo successo anche gli assistenti virtuali finanziari: ovvero l'uso dell'intelligenza artificiale per risparmiare ed imparare a gestire bene il denaro.

Vediamo però nello specifico, fino a questo momento, quali sono le App con intelligenza artificiale che stanno avendo maggiore successo.

Fireflies: è un software progettato per trascrivere il contenuto di una conversazione e prendere appunti in tempo reale, Si adatta a tutte le diverse situazioni d'ufficio ed è compatibile con Google Meet, Zoom e Microsoft Teams. Alla fine di ogni riunione fornisce un riepilogo intelligente per identificare i punti chiave del meeting. Costa circa 10€ al mese.

Motion: è una app che ha come obiettivo quello di facilitare la gestione di progetti, integrandosi con calendari ed elenchi di attività per ottimizzare le giornate. Motion praticamente ci assegna i compiti in ordine di importanza per mostrarci come spendiamo il nostro tempo ed avendo come obiettivo quello di aumentare la nostra produttività.

Clara: è un software che funziona in modo semplice. Se per esempio lo inseriamo per 'conoscenza' in una nostra mail che riguarda la pianificazione di un evento o di un appuntamento, da quel momento gestirà la situazione, gestendo anche la conversazione ed i dettagli organizzativi al posto nostro.

Audionotes: è una app che permette di registrare, trascrivere ed organizzare note vocali o file mp3 esterni e trasformarli in contenuto testuale. Tutti i file vengono salvati in cloud per un accesso facile e veloce.

Wally, Cleo, Wallet ed altri assistenti finanziari: si tratta di app che tracciano per esempio le finanze dell'utente da conti correnti, carte di credito, investimenti per identificare tendenze, prevedere spese future, creando dei piani di spesa personalizzati. Cleo per esempio determina quanto si può risparmiare mensilmente e lo mette da parte automaticamente, Plum invece aiuta nella gestione dei debiti bancari e degli scoperti bancari accantonando un importo sostenibile non appena si riceve lo stipendio. Wallet ci dice quali sono i giorni nei quali abbiamo avuto le mani bucate e e siamo inclini a spendere troppo denaro in determinate situazioni o quando siamo in compagnia di determinate persone.