Le banche italiane più solide secondo la BCE: la classifica

La Banca Centrale Europa, in vista del nuovo anno (2024), ha stilato la classifica delle banche più solide in Europa secondo il criterio dei 'requisiti di capitale' (individuati dalla stessa BCE).

In generale c'è da dire che gli istituti bancari italiani occupano ottime posizioni in termini di rischiosità.

Nello specifico la classifica dice che al primo posto in Italia, ma soprattutto al primo posto pari merito in Europa, c'è Credem (Credito Emiliano Holding Spa), che ha una richiesta di capitale aggiuntivo pari solamente all'1% e che quindi è una delle due banche meno 'rischiose' del continente.

Sul podio europeo insieme a Credem c'è la SFIL S.A., una finanziaria pubblica francese. Terzo posto per Kutzabank e quarto posto per Bankinter. Quinto posto complessivo a livello europeo per Banca Mediolanum.

La classifica italiana vede sul podio Banca Mediolanum Spa ed Intesa San Paolo Spa (all'ottavo posto in Europa).

Nelle prime dieci posizioni troviamo anche MedioBanca, Fineco Bank, Unicredit Spa, BPER Banca, Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano, Banco BPM, Iccrea Banca Spa - Istituto Centrale del Credito Cooperativo, Banca Monte Paschi Siena e Banca Popolare di Sondrio.