'Dolci al cucchiaio': la classifica di Altroconsumo e la guida all'acquisto

Molto attenta al tema 'alimentazione, l'Associazione Altroconsumo stavolta ha voluto porre l'attenzione sui 'dolci al cucchiaio' che troviamo sugli scaffali dei supermercati per capire quanto sono salutari questi prodotti e cosa nascondono al loro interno.

Per dolci al cucchiaio si intendono, secondo questo sondaggio, budini e dessert classici (mousse, profitteroles, panna cotta, o quelli a base di riso), budini e dessert proteici, budini e dessert vegetali.

L'obiettivo dell'indagine era quello di rivelare la composizione nutrizionale e l'eventuale presenza di additivi ed altri ingredienti controversi.

Sono stati presi in considerazione ben 64 prodotti venduti nei principali supermercati e discount, scegliendo sia tra grandi brand e prodotti 'a marchio' delle linee dei supermercati.

I parametri presi in considerazione per stilare una classifica generale sono stati i seguenti: la valutazione nutrizionale (valutati negativamente gli eccessi nel valore energetico); presenza di additivi (premiati i prodotti con il minor numero possibile di additivi); grado di trasformazione (numero di ingredienti ultra-processati, che rendono un prodotto più gustoso e appetibile ma anche più pericoloso per la salute); la presenza di edulcoranti (presente purtroppo in moltissimi prodotti); porzione (meglio le piccole rispetto alle grandi).

I risultati di questo test non sono stati purtroppo molto incoraggianti perchè nella stragrande maggioranza dei prodotti gli esperti hanno riscontrato prodotti con valore energeico eccessivo, troppi additivi, troppi ingredienti processati, troppi edulcoranti.

Ad ottenere un punteggio superiore alla sufficienza sono stati solamente due prodotti: Milbona (Lidl) riso al latte (che ha ottenuto 67 punti) e Fage Risolat 1% vaniglia (che ha racimolato 62 punti). Ha invece ottenuto una stirata sufficienza il budino proteico Nestlé Dessert Proteico Kvarg al Lampone Lindahls.

In generale Altroconsumo ha voluto fornire una guida su come scegliere i dolci al cucchiaio.

Ingredienti - Gli ingredienti posizionati ai primi posti della lista sono quelli presenti in maggiore quantità; più corta la lista degli ingredienti meglio è; ad ogni modo nei prodotti dove si trova sciroppo di glucosio, maltodestrina, additivi, aromi, si può avere una idea (negativa) dell'eccessivo grado di trasformazione di questi dolci.

Tabella nutrizionale - Deve essere obbligatoriamente presente ed indicare per 100 g di prodotto il valore energetico ed il contenuto dei nutrienti. Quelli da limitare necessariamente sono grassi saturi, zuccheri, sale. Quelli da favorire sono fibre e proteine.

Porzione - Bisogna per forza tenere in considerazione il peso della porzione. Nell'ambito di una buona alimentazione le quantità contano e per esempio non è assolutamente la stessa cosa mangiare 100 g di prodotto anzichè 160 g.