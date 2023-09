Le migliori mozzarelle del supermercato secondo Gambero Rosso

Gambero Rosso si è voluto chiedere quali siano le migliori mozzarelle che si trovano al supermercato ed ha quindi stilato una classifica accurata.

Eccola nel dettaglio.

1. Mozarella 'Mastro Archimede' Sabelli - Viene descritta come bella, color bianco avorio, compatta come pelle e pasta, gusto armonico ed equilibrato, arricchito da note lattiche cotte, vegetatli e fruttate, con ricordi di caramello e frutta secca in guscio

2. Mozzarella Nonno Nanni - Per Gambero Rosso si tratta di un prodotto che ha un profilo aromatico delicato ma non privo di espressività; al palato arrivano note pulite di latte e panna con lievi sentori vegetali

3. Mozzarella Manzi - Viene indicato come un prodotto intenso ed equilibrato in dolecezza, sapidità ed acidità con una struttura umida e croccantina

4. Mozzarella Vallelata - Prodotta nello stabilimento di Corteolona di Genzone con latte italiano, fermenti lattici vivi e sale. E' un brand 'Galbani' creato nel 1990

5. Mozzarella Granarolo - Secondo Gambero Rosso i suoi punti di forza sono l'aspetto compatto e lucente color bianco latte ed il gusto armonico e persistente

5. Mozzarella 'la leggera' Santa Lucia - Unico prodotto light di questa classifica che ha il 30% in meno di grassi saturi rispetto alla 'Santa Lucia' convenzionale

6. Mozzarella Conad - Sesto posto ex-aequo con la mozzarella Sabelli. Mozzarella dal profilo aromatico lieve ma pulito. L'odore ha le tipiche note di latte scaldato e burro, con una leggera carezza acidula

6. Mozzarella Fior di latte Sabelli - Prodotto base del gruppo Sabelli, storica realtà marchigiana a conduzione familiare. Mozzarella prodotta con sale, latte italiano, caglio e fermenti lattici

7. Mozzarella Vivi Verde Coop - Mozzarella biologica prodotta dal caseificio Villa nello stabilimento di Erbusco con latte 100% italiano, sale, caglio microbico e fermenti lattici

8. Mozzarella Fiordilatte Pettinicchio - Considerato un prodotto 'standard' ma pulito, dall'aspetto adeguato, tonalità bianco latte, pasta compatta