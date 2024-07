Pizze del supermercato: la classifica di Altroconsumo

Le pizze del supermercato, per molti anni considerate come prodotti di scarsa qualità, in realtà non lo sono affatto.

E la certificazione arriva da Altroconsumo, che ha stilato la classifica delle migliori pizze surgelate, individuando che rispetto al passato in un numero crescente di questi preparati si trovano prodotti di buona qualità (farine, lievito di birra o madre, olio di girasole o olio di oliva).

La classifica è stata stilata prendendo in considerazione la valutazione nutrizionale per 100 grammi, la presenza di additivi, il grado di trasformazione, la presenza di verdura, l'equilibrio dei nutrienti.

Al primo posto della classifica troviamo 'Italpizza La Numero Uno Marinara' con 70 punti, seguita da 'Esselunga Bio Pizza alle Verdure' con grano kamut con 69 punti e Findus Pizza Rossa con 67 punti.

Sono considerate anche di qualità buona Iper La Grande I Pizza alle Verdure Zucchine, Melanzane, Peperoni e Spinaci, Smart (Esselunga) Pizza Margherita, Buitoni I Tranci Margherita Pizza, Tre Mulini (Eurospin) Pizza Integrale Pomodoro Ciliegino e Rucola, Findus La Pizza Margherita, Buitoni Bella Pinsa Margherita.

Sono considerate di qualità accettabile Roncadin Pizza Extra Voglia La Sottile Verdure, Buitoni Forno Di Pietra Verdure e Esselunga Equilibrio Pizza Ai Cereali Con Verdure.