Psicoterapia online in crescita - I migliori psicologi in Sicilia secondo 'Serenis'

Serenis, piattaforma online che ha il compito di affiancare le persone nella ricerca di un giusto e soddisfacente percorso psicologico, è stata la promotrice del 'Progetto Polaris', iniziativa atta a premiare i psicoterapeuti che si sono distinti per presenza digitale e a fare chiarezza sul fenomeno della 'teleterapia', ossia della psicoterapia online.

Al termine del progetto è stato stilato un elenco di terapeuti che sulla base di alcuni criteri (le recensioni dei clenti, il cv del professionista, richiesta di parere professionale ad un gruppo di psicologi e psicologhe, filtraggio dell'elenco sulla base dei curriculum e del punteggio complessivo) vengono considerati i migliori per presenza digitale.

In Sicilia, in particolare, sono 45 i professionisti che hanno ottenuto il riconoscimento dalla piattaforma per la migliore presenza digitale, distribuiti nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani.

Quello della psicoterapia online o della teleterapia è un fenomeno esploso durante la pandemia e destinato a diffondersi ulteriormente, come dimostrano i dati che nello specifico riguardano la Sicilia.

Le richieste di terapia online sono cresciute ovunque ed anche sull'isola e per diverse motivazioni: il 24,43% per problematiche legate a stress/burnout, il 21,36% per terapia di coppia, il 20,36% per depressione, il 17,36% per adolescenza ed il 16,49% per ansia.