I migliori ristoranti dell'angolo più nascosto dell'Etna secondo Gambero Rosso

Il versante Nord dell'Etna non nasconde solamente paesaggi incredibili ma anche ottima cucina fatta di carni, ortaggi, funghi, tartufi e vini (esclusivamente figli del Vulcano).

Gambero Rosso ha deciso di individuare tra Messina e Catania quelli che secondo il suo punto di vista sono i migliori. Eccoli nel dettaglio.

Ristorante Paradise - Situato a Graniti (ME), propone piatti tradizionali, dalla caponata al coniglio alla cacciatora. In estate da non perdere il menu di mare.

Azienda Bio Terralcantara - Situato a Motta Camastra (ME), crea conserve, liquori, olio.

Cave Ox - Situato a Solicchiata (vicino a Castiglione di Sicilia), propone piatti tradizionali eseguiti con attenzione, come le tagliatelle salsiccia e cavuliceddi, che si accompagnano a una cantina impressionante.

La Riserva Bistrot (Loc. Verzella Castiglione di Sicilia) - Piatti semplici e frutto delle eccellenze territoriali: da provare sicuramente le specialità a base di tartufo nero siciliano e funghi porcini.

Shalai – In Cucina dai Pennisi – Linguaglossa (CT) - Macelleria con cucina guidata da oltre 50 anni sempre dalla famiglia Pennisi, nella quale la proposta di carne si divide tra ‘banco’ e cucina. Locale accogliente, tra carni locali e del Continente (e oltre), scegliendo tra crudi, cotti e griglia, oltre che tra piatti della tradizione, salumi, anche fatti in casa, e formaggi.

12 Fontane - Situato poco fuori Linguaglossa, valorizza e trasforma i tesori del territorio, con tecnica siculo-francese, l’executive chef Elia Russo. Valida la produzione di olio e vini delle tenute di famiglia.

Ristorante Monte Conca - Etna Nord Piano Provenzana - Al ristorante Monte Conca si assaggia un'ottima cucina di territorio: sicuramente da provare l’antipasto misto, pieno di specialità di stagione. Passeggiando tra i boschi non è difficile imbattersi nella casetta di Beetna’s Home: tre amici hanno dato vita a un alveare itinerante per portare le api sull’Etna, produrre miele di astragalo e sensibilizzare adulti e bambini con incontri didattici sull’importanza delle api per il nostro ecosistema e per la biodiversità.