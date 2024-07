Social card 'Dedicata a te': le novità da settembre 2024

Sarà nuovamente disponibile a partire dal 1° settembre 2024 la social card 'Dedicata a te' per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità, carburante o abbonamenti ai mezzi di trasporto.

La misura toccherà quasi un milione e mezzo di famiglie e l'importo sarà aumentato da € 460,00 ad € 500,00.

Le carte verranno consegnate agli aventi diritto presso gli uffici postali abilitati, saranno nominative e rese operative con l'accredito del contributo. Il primo pagamento deve essere effettuato entro dicembre 2024, pena la decadenza del beneficio.

Le carte non potranno essere utilizzate per prelevare contanti o per essere ricaricate. L'uso sarà consentito solamente negli ATM Postamat per controllare il saldo e la lista dei movimenti.

I requisiti sanciti dall'INPS sono i seguenti: famiglia composta da 3 persone (nuclei familiari composti da non meno di tre componenti di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2010, la priorità è data ai nuclei con indicatore Isee più basso), avere un Isee sotto i 15.000,00 € e non essere titolari di altri sostegni al reddito.

Entro il 24 luglio 2024 sul sito dell'INPS (ma verranno anche messe a disposizione dei Comuni) sarà possibile individuare la lista dei beneficiari.

I Comuni successivamente consolideranno questi elenchi dopo aver verificato residenza ed eventuali situazioni di incompatibilità con misure locali percepite dai nuclei familiari.

Infine l'INPS li renderà definitivi entro i successivi dieci giorni dal termine del caricamento dei dati sulla piattaforma informatica e li trasmetterà a POSTE ITALIANE SPA ai fini della messa a disposizione delle carte tramite POSTEPAY.