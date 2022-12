Natale 2022 - La classifica dei panettoni migliori secondo Altroconsumo

Non c'è Natale senza panettone. Per questo motivo anche quest'anno Altroconsumo ha stilato la classifica dei migliori panettoni che possiamo trovare al supermercato, basandosi su prove di laboratorio alle quali ha sottoposto i panettoni più comuni in vendita sugli scaffali.

1° Vergani, il panettone di Milano - 71 punti. Ha superato sia i test di laboratorio che quelli di assaggio per la sua ottima qualità. Prezzo € 14,90.

2° Le Grazie (Panettone Esselunga) - 70 punti. Subito a ridosso col grosso vantaggio del prezzo ancor più contenuto, ossia € 4,99.

3° Panettone Tre Marie - 70 punti. Ha superato anche il test dei pasticceri per la sua ottima qualità. In vendita nei supermercati e negli ipermercati al prezzo di € 12,89 a confezione.

4° Panettone Bauli - Tra i più classici panettoni, ha conquistato 68 punti per la sua 'buona' qualità e per il prezzo di € 7,54 a confezione.

5° Panettone Carrefour - 65 punti. Anch'esso di buona qualità e soprattutto di prezzo molto competitivo, ossia € 5,49 a confezione.

6° Il Viaggiator Goloso Panettone - 60 punti. Alla prova del laboratorio di Altroconsumo è risultato essere quello con un tenore di canditi più basso rispetto al contenuto di uvetta. In vendita ad € 10,66.

7° Balocco 'Il Mandorlato' - 56 punti, di qualità media perchè la quantità di burro è risultata essere al limite secondo gli esperti di laboratorio. Non ha ottenuto la sufficienza all'assaggio dei pasticceri. Costo € 7,54

8° Paluani Panettone soffice - 56 punti, anch'esso di qualità media e che non ha raggiunto la sufficienza quando è stato sottoposto all'assaggio dei pasticceri. Costo € 6,40

9° Gran Nocciolato Maina - 56 punti come i due precedenti ed insufficienza per quanto riguarda l'assaggio degli esperti. Costo 8,28 a confezione

10° Motta Il Panettone originale - 55 punti, qualità media ed anch'esso insufficiente come assaggio. Inoltre è risultato avere una quantità di burro al limite. Prezzo € 6,15 a confezione

11° Melegatti Panettone tradizionale - 51 punti, qualità media ed insufficienza all'assaggio. Costo 5,40 a confezione