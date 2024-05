Tessuti sintetici o naturali? Quali scegliere per rispettare l'ambiente

La maggior parte delle persone è da sempre convinta che i tessuti naturali di origine vegetale (cotone, lino, canapa, denim) o animale (lana, seta, cuoio) siano più gentili con il pianeta perchè naturali e biodegradabili rispetto a quelli sintetici (nylon, poliestere, pvc, elastan), che vengno ottenuti da polimeri a partire dal petrolio. Le fibre artificiali come la viscosa vengono spesso assimilate a quelle sintetiche.

Questo però non corrisponde totalmente alla realtà, perchè ogni tessuto fa storia a sè e per individuare se un prodotto sia sostenibile o meno per l'ambiente occorre valutare l'impatto lungo tutto il suo ciclo di vita, fin dalla sua origine.

Facciamo un esempio: per quanto riguarda pelle e lana bisogna partire dagli allevamenti, con riferimento a lino, cotone, canapa e denim occorre partire dalle risorse agricole, bisogna tener conto del suolo per la coltura, dell'impiego di pesticidi e fertilizzanti, del consumo di acqua.

Con riferimento alle febre sintetiche entrano in gioco invece il petrolio, il consumo di energia, l'uso di sostanze chimiche, le emissioni e gli scarichi.

Sia per i tessuti sintetici che per quelli naturali bisogna ovviamente di seguito considerare la filatura, tessitura, tintura, stampa, finissaggio, confezione, trasporto, distribuzione, lavaggio e stiro, smaltimento o riciclo.

E' quindi chiaro che per capire la sostenibilità o meno di un tessuto, naturale o sintetico che sia, bisogna effettuare calcoli complessi, che nella realtà vengono effettuato valutando il ciclo di vita complessivo.

Altroconsumo ha provveduto ad effettuare questa operazione con riferimento a 18 materiali tessili utilizzati nell'industria dell'abbigliamento.

I risultati dello studio hanno individuato che le migliori qualità dal punto di vista ambientale li hanno i tessuti sintetici. Il più sostenibile è il nylon, in particolar modo quello riciclato.

Il tessuto meno sostenibile è invece la pelle naturale, viste le sue importanti ripercussioni sul pianeta. Dopo la pelle ad avere un eccessivo impatto ambientale sono la seta, la lana, il cotone, il denim, il canvas, lino e canapa.

Volendo, infine, stilare una classifica, possiamo quindi dire che il nylon riciclato è il materiale più sostenibile. Per poter avere gli stessi effetti sull'ambiente del nylon il poliestere dovrebbe essere utilizzato 7 mesi in più, l'elastan 9 mesi in più, il pvc 1 anno in più, la lana 10 anni e 4 mesi in più, la seta 16 anni e 3 mesi in più, il cotone 4 anni e due mesi in più, la pelle 23 anni e 9 mesi in più.