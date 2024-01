Influencer: in arrivo multe ed il 'codice di condotta' dall'Autorità della Comunicazione

Il caso Ferragni ha scosso l'ambiente, in particolar modo l'Autorità per le Comunicazioni. Sono state infatti varate all'unanimità alcune regole che riguardano trasparenza e pubblicità per i contenuti dei social.

D'ora in poi sui social sarà necessario riportare una scritta che evidenzi la natura pubblicitaria del contenuto in modo immediatamente riconoscibile.

Il tutto perchè anche gli influencer producono e diffondono contenuti audiovisivi sui quali devono avere responsabilità editoriale.

Le regole valgono per gli influencer con almeno un milione di followers su ameno una piattaforma o social media e con un valore di engagement rate medio pari o superiore al 2% (ossia devono suscitare reazione da parte degli utenti con commenti o like almeno il 2% dei contenuti che vengono pubblicati).

E' inoltre previsto a breve un tavolo tecnico a cui parteciperanno quindi anche gli influencer e tutti i soggetti che operano come intermediari tra questi ultimi e le aziende dove dovrà essere redatto un vero e proprio 'codice di condotta' (in particolar modo in tema di comunicazioni commerciali, tutela dei diritti fondamentali della persona, dei minori e dei valori dello sport).