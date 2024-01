Come 'sopravvivere' ai social network: alcune regole di comunicazione

Stare sui social e non avere conseguenze spiacevoli è al giorno d'oggi praticamente impossibile.

Esistono però degli accorgimenti che ci possono permettere di 'restare indenni' e non avere grossi problemi. Ecco quali sono (secondo gli esperti del settore).

Quello che dici sarà usato contro di te - Ogni singola parola, il tono della voce, l'espressione, l'abbigliamento, l'orario: tutto viene sottoposto all'esame delle persone che ci visualizzano

Parliamo a tutti - Più sono le ore di video, storise, reels che produciamo e più aumenta la possibilità che ci siano prove a carico nostro. Una vecchia battuta, una provocazione antica, una foto imbarazzante. Prima o poi qualcuno tira fuori tutto e lo rende nuovamente pubblico. Oggi si comunica con persone dall'altra parte del mondo o con persone che ci leggeranno tra anni e ci giudicheranno con estremo ritardo

Reputazione - Tutto quello che mettiamo sui social viene interpreato secondo l'immagine che le persone hanno di noi. Le parole quindi verranno giudicate più o meno severamente in funzione di chi le pronuncia. Ovviamente l'immagine che le persone hanno di noi dipende da quello che abbiamo condiviso e comunicato in passato sui social e non

Infinite interpretazioni - Le cose che diciamo non hanno solamente il significato che gli diamo. In ogni lingua ci sono tanti registri, dialetti, ogni interlocutore ha la sua cultura e la sua sensibilità e quindi potrebbe non riuscire a cogliere gli impliciti, i presupposti e l'eventuale ironia

Effetto e non intenzione - Se compi uno sbaglio comunicativo, anche non intenzionalmente, non c'è modo di recuperare. Quindi a nessuno importa se si era in buona fede e non serviranno a nulla eventuali scuse

Fattori di rischio - Ogni atto di comunicazione ha un costo, visibile o invisibile. Ragione per la quale ogni volta che comunichiamo dobbiamo prima necessariamente capire se i benefici di quello che scriviamo saranno commisurati ai rischi che affrontiamo

Parole come azioni - Possiamo pensare che spesso siano inoffensive. Ed invece con le parole si può fare di tutto (condannare una persona, minacciarla) e con le immagini la possiamo spaventare o offendere

Cambiamento dei codici di comunicazione - Bisogna essere sempre informati su quali possano essere i temi sensibili che in un determinato periodo vengono trattati sui social e se si è intelligenti tenersi alla larga da questi e dal dare sui social giudizi troppo affrettati

Pretesto - Molto spesso quando scriviamo qualcosa troviamo subito qualcuno che se la prende con noi; in questo caso non se la prende con noi come persone ma per quello che rappresenta secondo loro il concetto che abbiamo espresso.

Assenza dell'obbligo di dire per forza tutto - I social network sono fondamentalmente nati per spingerci a dire tutto quello che pensiamo su qualunque argomento; ma non è assolutamente necessario per la nostra vita esprimere sempre e comunque un parere su qualunque argomento