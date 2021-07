Spiagge italiane, la top 10 del 2021 - Sicilia al 2° posto

Nella speciale classifica stilata prendendo in considerazione il database di Google Maps troviamo al secondo posto la spiaggia siciliana della 'Scala dei Turchi'

Non è certo un mistero che l'Italia sia piena di splendide spiagge. Il motore di ricerca per case vacanza Holidu.it ha condotto uno studio al fine di scoprire quali siano secondo gli utenti le migliori spiagge italiane nel 2021.

Per stilare la classifica ha preso in considerazione come primo indicatore i dati forniti dal database di Google Maps.

A dominare è sempre la Sardegna, che piazza ben 5 spiagge nelle prime 10 posizioni. La Sicilia però si difende molto bene con il secondo posto in classifica della Scala dei Turchi.

Ecco la classifica nelle sue prime 10 posizioni.

1. Baia del Silenzio - Liguria

2. Scala dei Turchi - Sicilia

3. Spiaggia La Cinta - Sardegna

4. Spiaggia di Porto Giunco - Sardegna

5. Spiaggia di Simius - Sardegna

6. Spiaggia di Bibione - Veneto

7. Spiaggia di Cavoli - Campo nell'Erba - Toscana

8. Spiaggia delle Ghiaie, Portoferraio - Toscana

9. Spiaggia del Poetto - Sardegna

10. Spiaggia del Lazzaretto - Sardegna