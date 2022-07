Shampoo solido - Perchè usarlo al posto di quello tradizionale

Tra i prodotti ecologici, economici e realizzati con ingredienti naturali da poter prendere in considerazione in questo periodo c'è sicuramente lo shampoo solido.

E' un prodotto cosmetico composto da tensioattivi solidi ricavati dall'olio di cocco con proprietà detergenti ai quali vengono aggiunti burri ed oli vegetali, oli essenziali, attivi cosmetici con proprietà specifiche per capelli, fragranze naturali e coloranti vegetali.

Essendo privo di acqua non è necessario aggiungere conservanti. Ha lo stesso potere lavante di un detergente dove c'è anche acqua. I suoi panetti sono ideali per essere portati in viaggio e con 100 g di shampoo solido si possono effettuare fino ad 80 lavaggi.

Si può usare in diversi modi: massaggiandolo prima fra le mani creando la schiuma, per poi passarlo delicatamente sulla cute e i capelli come fosse uno shampoo classico e successivamente sciacquare.

Si può anche sfregarlo direttamente sui capelli o utilizzare una bacinella di acqua tiepida in cui immergere il sapone ed i capelli. Dopo averlo utilizzato, per non farlo rovinare, è bene riporlo dentro un contenitore.

Shampoo solido - Vantaggi e svantaggi

- è realizzato esclusivamente con ingredienti naturai e biodegradabili

- è economico perchè con un panetto di shampoo solido si possono effettuare fino ad 80 lavaggi

- è comodo da portare in viaggio perchè occupa poco spazio

- è un prodotto totalmente ecologico e privo di imballaggi in plastica

- essendo totalmente privo di conservanti è privo di ingredienti dannosi per la salute o per l'ambiente

- bisogna utilizzarlo in modalità più 'complicate' rispetto alla modalità con la quale utilizziamo uno shampoo 'normale'

- chi ha determinate esigenze per il proprio cuoio capelluto potrebbe starci troppo tempo per trovare la marca adatta ai propri bisogni