Climatizzatori senza motore esterno: vantaggi e svantaggi

Le temperature più calde sono già in arrivo ed è quindi presente l'esigenza di avere refrigerio negli ambienti interni attraverso i condizionatori.

Negli ultimi anni si sta diffondendo la moda dei condizionatori senza unità esterna, ossia sempre compressore o motore esterno che di solito posizioniamo all'esterno dell'appartamento.

Questi apparecchi hanno il motore direttamente integrato nello split che si trova nell'abitazione: per split si intende la ventola interna che gestisce la distribuzione dell'aria condizionata nell'ambiente.

Per permettere che lo scambio termico avvenga sempre in modo regolare e che l'aria entri ed esca vengono praticati nella parete dove viene fissato il condizionatore due fori che lo mettono in comunicazione con l'esterno. In questo modo il condizionatore preleva l'aria calda esterna, la 'lavora' tramie gas refrigerante e la immette nell'ambiente.

Come in ogni situazione questa scelta rispetto a quella classica comporta vantaggi e svantaggi. Vediamo quali sono.

Vantaggi e svantaggi

- Grazie ai vari tipi di design un condizionatore senza unità esterna si adatta a qualunque ambiente

- Essendo tutto all'interno, è chiaro che il condizionatore sarà più ingombrante rispetto alla soluzione con motore, per questo si punta sullo stile

- Questo tipo di condizionatore fa risparmiare perchè permette un controllo dei consumi grazie all'inverter di cui è dotato

- La manutenzione del condizionatore senza unità esterna è molto spemplice

- Il rumore, essendo tutto all'interno, potrebbe essere maggiore e fastidioso