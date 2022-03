Hair Style - I tagli più in voga nel 2022

Il 2022 si sta caratterizzando, in tema di hairstyle, per determinati tagli e look. Molti di questi sono stati 'visti' durante la Milano Fashion Week.

La catena di barbershop 'Barberino' ne ha individuati nello specifico cinque. Ecco quali sono.

Mullet - E' un taglio (unisex corto ed ordinato davanti e più lungo sul retro ed ai lati) che si era fatto già notare nel 2021 perchè caratterizzante il frontman dei Maneskin Damiano David e che sta continuando ad andare nel 2022. Si può aggiungere una tinta fluo sulle punte per arricchirlo.

Buzz Cuts Fade - Si tratta di capelli estremamente corti su tutta la testa con una sfumatura di luci ed ombre o una definizione ancora più netta tra diverse zone. E' ideale per chi ha capelli sottili e comporta un appuntamento molto frequente con il barbiere.

Bro Flow - I capelli dopo il lavaggio devono essere pettinati all'indietro e vanno asciugati naturamente per formare delle onde morbide che vanno dal volto verso il retro della testa. E' un taglio che ha bisogno di capelli mossi e medio-lungi (adagiano sul collo). Chi non ha capelli ondulati può cercare di ricrearlo con spray al sale marino o altri prodotti.

Ricci naturali - Si possono valorizzare indipendentemente dalla lunghezza. Per gestirli al meglio vanno usato prodotti per lo styling del capello bagnato ed un pettine a denti larghi. E' un tipo di taglio che necessita anche di uno shampoo ad hoc e di lavaggi frequenti con un balsamo specifico per garantire una corretta idratazione.

Shag - Taglio scalato che gioca sulla sovrapposizione e sulle lunghezze irregolari date da una scalatura a più livelli: punte sfilate, volume al centro della testa, lunghezze leggere e sfoltite. Il taglio prevede inoltre una frangia irregolre ed asimettrica a tendina o ciuffi molto lunghi e scalati.